«Auf meiner Seite, hätte ich Journalist getötet»

Im April hielt US-Komikerin Michelle Wolf beim traditionellen Korrespondentendinner in Washington eine mit ätzendem Spott gegen den Präsidenten und seine Entourage gespickte Rede - mehr als ein halbes Jahr danach hat Donald Trump zurückgegiftet. Er bezeichnete die 33-Jährige am Dienstagabend (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter als «sogenannte Komikerin» und hielt ihr vor, bei dem Dinner «krachend versagt» zu haben.

Wolf liess dies nicht auf sich sitzen und konterte mit einem sarkastischen Tweet: «Ich wette, Sie wären auf meiner Seite, wenn ich einen Journalisten getötet hätte». Die TV-Komikerin bezog sich damit auf Trumps Treuebekenntnis zu Saudi-Arabien. Der Präsident hatte am Dienstag erklärt, dass Washington trotz der Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi ein «unverbrüchlicher Partner» Riads bleibe.

I bet you'd be on my side if I had killed a journalist. #BeBest https://t.co/bZ91Cg0QCr