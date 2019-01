«Bei der Festnahme tat er so, als ob er verrückt sei»

Sercan T. lebte in der Schweiz im Kanton St. Gallen und im Thurgau. Heute sitzt er in Bagdad im Gefängnis und wartet auf den Tod.

Am 29. Januar 2018 verurteilte ihn das Gericht zum Tod durch Erhängen. Vorgeworfen wird dem 24-Jährigen: Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sowie illegaler Grenzübertritt aus Syrien in den Irak. Auf seinem Handy fand man IS-Videos und IS-Botschaften, was dem Gericht als Beweis ausreichte.

Kontakt zum Lausanner Jihadisten Aziz B. in Tal Afar?

Dem gebürtigen Türken war zuvor ein Pflichtverteidiger ohne jedes Vorwissen über den Fall zur Seite gestellt worden. Das Gericht dürfte die Todesstrafe über Sercan T. nach nur wenigen Minuten ausgesprochen haben. Mit IS-Anhängern oder ihren Familien kennt man in Bagdad kein Erbarmen. Eine Berufungsmöglichkeit gibt es für Sercan T. nicht.

Der Anklageschrift des Gerichts in Bagdad, die 20 Minuten vorliegt, ist weiter zu entnehmen: Sercan beschäftigte sich in der Schweiz schon sehr jung mit religiösen Themen. Ab 2013 tauschte er sich mit Islamisten aus Deutschland, der Türkei und Somalia aus, bevor er sich dem IS anschloss und 2014 über einen türkischen Mittelsmann über die Türkei nach Syrien reiste.*

In Syrien besuchte er in der Nähe der IS-«Hauptstadt» Raqqa Sharia-Kurse und wurde an verschiedenen Waffen ausgebildet. Später reiste er in den Irak, nach Tal Afar. In dieser Kleinstadt unweit von Mosul lebten viele westliche IS-Extremisten – auch Aziz B., der Lausanner Jihadist, den 20 Minuten letzten Sommer in einem Gefängnis in Nordsyrien interviewte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden aus der Schweiz kommenden Jihadis Aziz und Sercan in der Kleinstadt Tal Afar Kontakt hatten.

«Sie versteckten sich in einem Graben»

In Tal Afar, so geht es weiter aus den Gerichtsakten hervor, baute Sercan T. Schaltkreise zusammen – für die berüchtigten Sprengsätze des IS. Später wurde er in die Administration des IS transferiert, von wo aus er den IS-Mitgliedern Geld (Zakat) auszahlte oder Nahrungsmittel an die Familien der Terroristen verteilte.

Als die irakische Armee und die kurdischen Peshmerga gegen den IS im Irak die Oberhand gewannen, versuchte sich Sercan T. mit seiner irakischen Frau und ihrer Tochter Mitte August 2017 nach Syrien abzusetzen. Sie kamen nicht weit. In Qaesiyaat, einem Vorort von Tal Afar, wurden sie vom irakischen Geheimdienst aufgegriffen. «Sie versteckten sich in einem Graben, als sie auf der Flucht erwischt wurden. Der Mann trug keine Papiere auf sich. Und er sprach nur türkisch», sagt Jamal K.*, ein Polizist aus Tal Afar, zu 20 Minuten.

«Er war hungrig und roch extrem schlecht»

«Gegen 10 Uhr abends brachten sie ihn zu uns auf die Polizeiwache von Tal Afar. Er war unglaublich hungrig und er roch extrem schlecht. Zudem verstellte er sich, er tat so, als ob er verrückt sei.»

Sercan muss einige Zeit in Tal Afar gelebt haben – zumindest berichtet Polizist Jamal, er habe den Dialekt aus der von Turkmenen dominierten Stadt angenommen. «Zuerst kam er für rund drei Monate ins Gefängnis von Tel Kaif, danach kam er wieder nach Tal Afar. Ich und mein Vorgesetzter haben ihn selbst gefahren. Ich erinnere mich gut an ihn. Er war jung, eher klein und hatte kurz geschorene Haare. Irgendwann wurde er nach Bagdad transferiert, den genauen Zeitpunkt weiss ich nicht mehr.»

Sercan sitzt seit rund einem Jahr in Bagdad im Todestrakt. Wann das Todesurteil vollstreckt werden soll, steht nicht fest.

* In einer ersten Version hiess es, Sercan T. habe in Arbon eine Moschee besucht. Das ist falsch, in Arbon gibt es keine Moschee. Es handelt sich um einen Übersetzungsfehler, den Sie uns hoffentlich nachsehen. Danke!