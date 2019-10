Tausende UNO-Angestellte zittern um ihren Lohn

Die UNO hat Geldsorgen: Generalsekretär António Guterres spricht von der «schlimmsten Finanzkrise seit einem Jahrzehnt». Von den 193 Mitgliedsstaaten haben erst 130 ihre diesjährigen Beiträge geleistet. Im Budget-Topf der UN klafft derzeit ein Loch von 1,3 Milliarden Dollar. Durch die ausbleibenden Beitragszahlungen sind die Geldsorgen bei der UNO derart gross, dass der Organisation ein Finanz-Blackout drohe, warnt Guterres: «Wir riskieren, dass wir im November nicht genügend Geld haben, die Löhne der Angestellten zu bezahlen» (20 Minuten berichtete).

Das sagt die UNO:

«Wie der Generalsekretär dargelegt hat, ist das gesamte UN-Sekretariat vom Liquiditätsengpass betroffen», sagt Mediensprecher Rhéal LeBlanc auf Anfrage. Die gesamten Auswirkungen auf die Operationen in Genf würden noch geprüft.



Allenfalls würden die kulturellen Aktivitäten am Abend und Führungen am Samstag wegfallen, so LeBlanc weiter: «Die UNO Genf wird alle Anstrengungen unternehmen, um die Sachkosten zu minimieren, um sicherzustellen, dass ausreichende Mittel für die Zahlung von Gehältern und Ansprüchen des Personals zur Verfügung stehen.»

Die Auswirkungen wären gross – auch auf die Schweiz: Über 44'000 Mitarbeiter arbeiten weltweit bei der UNO, 11'000 davon in der Schweiz. Über 3000 von ihnen arbeiten beim UN-Sekretariat in Genf (siehe Box). Das Büro in Genf ist neben dem New Yorker Hauptquartier der zweite Hauptsitz der Vereinten Nationen.

Verantwortlich für die knappe Kasse der UNO ist unter anderem der grösste Beitragszahler, die USA. Im Gegensatz zur Schweiz, die 2019 als achtzehntes Land ihren Beitrag pünktlich bezahlt hat, schuldet die Regierung in Washington der Staatengemeinschaft immer noch mehr als eine Milliarde Dollar (siehe unten).

US-Präsident Trump sind die Zahlungen ein Dorn im Auge. Er fordert, dass andere Länder einen höheren Beitrag leisten. Auch Länder wie etwa Brasilien, Saudi Arabien oder Südkorea haben ihre Mitgliederbeiträge noch nicht einbezahlt.

Arbeitsstopp als «Worst-Case-Szenario»



Bei der betroffenen Belegschaft sorgt Guterres’ Ankündigung für Beunruhigung: «Die Atmosphäre unter den Mitarbeitenden ist angespannt», sagt Ian Richards, UNO-Experte in Wirtschaftsfragen und Präsident der Angestelltenorganisation der UNO Genf. «Viele UNO-Mitarbeiter machen sich sorgen, weil sie ihre Miete oder Rechnungen begleichen müssen.» Darum sei es für sie sehr wichtig, rechtzeitig entlöhnt zu werden.

Die Mitarbeitenden seien angehalten worden, alle nicht essenziellen Reisen und Meetings zu verschieben, sagt Richards. «Wir versuchen nun alles, um möglichst alle Ausgaben tief zu halten, bis die weitere Finanzierung gesichert ist.» Das Eintreten eines Shutdowns und ein dadurch verbundener Arbeitsstopp für die Mitarbeitenden wären für Richards das Worst-Case-Szenario: «Ohne unsere Arbeit überlassen wir die verletzlichsten Menschen der Gesellschaft, etwa in Kriegsregionen, ihrem Schicksal.»

«Jeder denkt nur noch an sich»



Für die CVP-Nationalrätin und Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission, Elisabeth Schneider-Schneiter, ist das Geldproblem bei der UNO ein Ausdruck, dass der Multilateralismus in Gefahr sei. «Jeder denkt nur noch an sich und an seinen eigenen Vorteil.» Für die Schweiz als Sitzstaat von internationalen Organisationen sei es aber wichtig, dass ihre Stabilität und finanzielle Gesundheit gewährleistet sei.

Schneider-Schneiter, die im Vorstand der Gesellschaft Schweiz- UNO ist, sieht die Finanzkrise jedoch auch als Chance: «Die Schweiz drängt schon lange auf Reformen bei der UNO. Die Organisation muss finanziell verantwortungsbewusster werden, effizienter und effektiver», so Schneider-Schneiter. «Das würde auch den Forderungen der USA entgegenkommen.»

Politisches Interesse an UNO-Schwächung



SP-Nationalrat Carlo Sommaruga schliesst sich ihr an: «Die UNO muss effizienter und weniger bürokratisch werden. Man soll überprüfen, ob es wirklich alle Mitarbeiter braucht.» Das Ziel der Schweiz müsse es sein, die entsprechenden Reformen voranzutreiben, der UNO zugleich den Rücken zu stärken.

Denn die UNO soll nicht kaputtgespart werden, wie das einige Länder anstreben würden, betont Sommaruga. Für ihn ist die schlechte Zahlungsmoral der Mitgliedstaaten nicht nur finanziell zu erklären: «Gewisse Länder wie die USA haben ein politisches Interesse daran, die UNO zu schwächen.»

Eine Stellungnahme der Vereinten Nationen steht noch aus.