Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Mercedes in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Dabei gab es mehrere Verletzte. Deren Zahl konnte die Polizei am Montag zunächst nicht genau beziffern. Die Polizei geht davon aus, der der Mann absichtlich in die Menschenmenge gefahren ist.

Ein Mann beobachtete den Vorfall. Gegenüber der «Welt» sagt er: «Das war meiner Meinung nach kein Unfall. Der Fahrer hat Gas gegeben, als er in die Menge fuhr, und er ist weitergefahren, nachdem er mehrere Menschen erwischt hatte.»

Polizei nimmt 29-Jährigen fest

Ein anderer Augenzeuge berichtete, dass der Fahrer es absichtlich auf Kinder abgesehen habe. Der Fahrer sei zuvor eine Abschrankung umfahren.

Beim Mercedes-Fahrer soll es sich gemäss der deutschen Nachrichtenagentur DPA um einen 29-jährigen Deutschen handeln. Der Mann soll in Volkmarsen wohnhaft sein.



