«Der IS wartet nur auf die grossen Sandstürme»

Die Provinz Deir ez-Zor im Osten Syriens ist ein riesiges Wüstengebiet. Die zahlreichen Dörfer stehen seit fast fünf Jahren unter der Herrschaft des IS. Hier haben sich die Extremsten der Extremen verschanzt, darunter Teile der IS-Führung sowie hunderte ausländischer Jihadisten mit ihren Familien. Gerüchten zufolge soll sich auch IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi in dem Gebiet aufhalten.

Den Terroristen kommen die geografischen Eigenheiten dieses Areals zugute: Die Dörfer hier sind lose miteinander verbunden und entsprechend dicht besiedelt. Es gibt zahlreiche Bewässerungsanlagen und Gräben, die ein Fortkommen mit schweren Fahrzeugen quasi verunmöglichen, die Vegetation entlang des Euphrat-Flusses ist so dicht, dass von oben kaum etwas zu erkennen ist.

Verfrühter Optimismus

Die Anti-IS-Koalition, allen voran die Amerikaner, rechnen damit, das riesige Areal bis Ende Jahr von den Terroristen zu befreien: Mit Angriffen aus der Luft und dem von Kurden angeführten Bündnis der Syrian Democratic Forces (SDF) am Boden. Die jüngsten Entwicklungen aber zeigen, dass dieser Optimismus verfrüht sein dürfte.

So hat die Türkei Anfang November mehrere Stellungen und Dörfer zwischen der syrischen Grenzstadt Kobane und dem östlich davon gelegenen Tell Abiad angegriffen. Als Reaktion darauf haben die SDF die Operationen gegen die IS-Extremisten vorläufig eingestellt. «Die Türkei fällt uns buchstäblich in den Rücken», sagt Mervan Qamishlo, Mediensprecher der kurdischen Volkseinheiten YPG in der Operation Deir ez-Zor zu 20 Minuten. «Wir können nicht an zwei Fronten kämpfen.»

Ein Strich durch die Rechnung

In der Folge mussten sich die SDF aus einem Grossteil der Gebiete östlich des Euphrats zurückziehen. Diese hatte sie unter hohen Verlusten im September erobert. Neben den türkischen Angriffen im syrischen Nordosten machte auch das Wetter den IS-Gegnern einen dicken Strich durch die Rechnung: tagelange Sandstürme. Sie treten vor allem im Oktober und November auf.

«Der IS wartet nur auf die grossen Sandstürme»

Sie verhinderten, dass die Jets der Anti-IS-Koalition aufsteigen konnten. Am Boden sei die Sicht auf keine zwei Meter beschränkt gewesen. «Wir sind uns den Kampf bei solchem Wetter nicht gewohnt», so Sprecher Qamishlo. «Die IS-Kämpfer kennen hier jedes einzelne Haus, sie sind ja schon seit Jahren hier. Sie haben nur darauf gewartet, dass es einen grossen Sandsturm gibt. Sie konnten uns dank ihrer weitverzweigten Tunnelsysteme sowie den Schläferzellen in den schon befreiten Dörfern hinter unseren eigenen Linien angreifen.»

Ein tödlicher Tribut

Dazu setzt der IS weiter auf seine altbewährte Guerilla-Taktik: Selbstmordattentäter sprengen sich mit Fahrzeugen in die Luft und schlagen so eine Schneise für die nachrückenden Kämpfer. Dass das Gebiet mit Sprengsätzen und Minen gepflastert ist, sorgt fast täglich für weitere Opfer.

Die Stürme forderten einen tödlichen Tribut: Neben 80 IS-Kämpfern starben in den Gefechten ohne Sicht nach Angaben von Sprecher Qamishlo 22 SDF-Kämpfer. «Ich war bis jetzt bei allen grossen Schlachten gegen den IS dabei, sei es in Kobane oder bei der Befreiung von Raqqa», sagt Qamishlo. «Ich kenne den Gefechtslärm, die Explosionen, der Druck der Luftschläge nur zu gut. Aber die Operation in Deir ez-Zor ist etwas anderes. Hier herrscht vor allem Stille. Diese Wüstenstille ist grauenerregend.»