Deutsche streiten nach Tragödie über Flüchtlinge

Kaum war bekannt, dass der Mann, der ein achtjähriges Kind vor einen einfahrenden ICE-Zug gestossen hat, ein Eritreer ist, meldete sich AfD-Vorsitzende Alice Weidel zu Wort: Sie twitterte: «Schützt endlich die Bürger unseres Landes – statt der grenzenlosen Willkommenskultur!» Der Tweet hatte innert Kürze über 4000 Likes.

Laut Polizei #Frankfurt hat ein 40-jähriger Afrikaner den 8-jährigen und seine Mutter auf die Gleise gestossen. An Entsetzlichkeit ist diese Tat kaum mehr zu überbieten - was muss noch passieren? Schützt endlich die Bürger unseres Landes - statt der grenzenlosen Willkommenskultur! — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 29. Juli 2019

Damit entfachte sie eine heftige Debatte. «Frau Weidel und Co. instrumentalisieren den Tod des Jungen und kritisieren die Willkommenskultur. Das ist scheusslich», twittert Karamba Diaby, Mitglied des Deutschen Bundestags.

Ich bin fassungslos, dass heute ein Achtjähriger und seine Mutter in #Frankfurt vor einen Zug gestossen worden sind. Inzwischen instrumentalisieren #FrauWeidel und Co. den Tod des Jungen und kritisieren die Willkommenskultur. Das ist scheusslich. — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) July 29, 2019

User Arandjel twittert: «Mir wird schlecht von den ganzen Wutbürgern, die den Vorfall in Frankfurt ausnutzen, um gegen Migration und Afrikaner zu propagieren.»



Mir wird schlecht von den ganzen Wutbürgern, die den Vorfall in #Frankfurt ausnutzen um gegen Migration und Afrikaner zu propagieren, aber das auch rechte/deutsche Spinner Leute umbringen ist egal. Gewalt gibt es weil es Arschlöcher gibt und nicht Ausländer. — Arandjel Vujovic (@InfludancerAran) 29. Juli 2019

Auf der anderen Seite werden dagegen Stimmen laut, die Merkel eine «verantwortungslose Migrationspolitik» vorwerfen.

Mit Beginn der Islamisierung und der Migration in diesem Lande, sind solche Morde mittlerweile an der Tagesordnung. Verantwortungslose Migrationspolitik von Kanzlerin Merkel und ihrem nicht minder unschuldigen linken und grünen Gefolge #Frankfurt — Franz Wolber 🇪🇺🇮🇱 (@Franz_wolber) July 29, 2019

Nach dem aktuellen Vorfall in Frankfurt ist eines klar, Merkel muss die Verantwortung übernehmen und sofort zurück treten. Sie ist Hauptverantwortlich für die sogenannten "Einzelfälle". Sie hat ihren Eid gebrochen und schadet dem deutschen Volk nur. #MerkelMussWeg — Daniel (@Lord_Helmchen_X) July 29, 2019

Auch wird die Kanzlerin dafür kritisiert, dass sie sich noch nicht zu Wort gemeldet hat und stattdessen in die Ferien fliegt – im Gegensatz zu Innenminister Horst Seehofer, der seine Ferien abgebrochen hat, um sich mit den Sicherheitsbehörden zu treffen. Am Dienstag will er die Presse über das Ergebnis informieren.

(dp/zos/20 Minuten)