«Touristen kehren auf dem Weg hierher um»

«Wenn alle mit Masken herumlaufen, können Sie sich die Angstzustände vorstellen», sagt Annick Roger, Direktorin des Tourismusbüros in Contamines-Montjoie, zu «20minutes.fr». In der Gemeinde am Mont Blanc sind fünf Briten am Coronavirus erkrankt, wie die Behörden am Samstag bekannt gaben. Auch ein Kind ist infiziert. Weil es in der französischen Gemeinde lebt und folglich dort zur Schule geht, wurde diese für eine Woche geschlossen. Auch in der Gemeinde Saint-Gervais, wo das Kind Französischunterricht hatte, wurde die Schule vorsorglich geschlossen.

Die Auswirkungen der Infizierungen spüre der Skiort Contamines-Montjoie bereits, wie Roger sagt. Dies, obwohl Geschäftsleute und Einwohner die Touristen zu beruhigen versuchen. «Wir hatten heute Morgen viele Anrufe», sagt Roger. «Es gibt bereits einige Annullierungen, die Leute haben ein wenig Panik und fragen sich, wo die infizierten Personen wohl hingegangen sind.»

Touristen kehren um

An diesem Wochenende haben die Winterferien begonnen. «Es ist schade, dass das jetzt passiert», so Roger. Einige Touristen würden bereits auf dem Weg umkehren. In der Skisaison kommen jeweils Tausende Touristen nach Contamines-Montjoie. Im Ort leben rund 1200 Einwohner.

Die Infizierten gehören zu einer Gruppe, die in zwei Chalets wohnten. Sie hatten Kontakt zu einem Briten, der aus Singapur zurückgekehrt war und ebenfalls infiziert ist. Die restlichen Mitglieder der Gruppe stehen derzeit unter Beobachtung. Die Chalets werden desinfiziert.

Vater und Kind im Spital

In einer Wohnung befand sich eine Familie mit drei Kindern, die seit einigen Monaten in Frankreich lebt. Der Vater und eines der Kinder im Alter von neun Jahren wurden positiv getestet, schreibt «Le Parisien». Die Mutter wartet das Testergebnis noch ab. Die beiden Infizierten befinden sich im Spital, ihre Symptome sind jedoch nicht stark ausgeprägt.

In der zweiten Wohnung, die sich im selben Haus befindet, wohnten sieben Touristen. Drei von ihnen haben sich infiziert. Auch ihre Symptome sind jedoch nicht gravierend.

(vro)