«Die Leute sind weinend zusammengebrochen»

Am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main ist ein Kind von einem ICE erfasst und getötet worden. Es handle sich um einen achtjährigen Jungen, wie ein Polizeisprecher mitteilt.

Eine Augenzeugin, die im einfahrenden ICE sass, schilderte die Sekunden nach dem Zusammenprall gegenüber der Hessenschau mit den Worten: «Die Leute sind heulend zusammengebrochen.» Viele Reisende mussten anschliessend betreut werden.

Beileidsbekundungen auf Social Media

Zu Focus sagte eine weitere Zeugin, die sich am gegenüberliegenden Gleis aufhielt: «Die Menschen, die von dem betroffenen Gleis 7 kamen, waren leichenblass.» Die Frau sah die Polizei zum Gleis rennen. Sie führte fort: «Als ich laute Schreie gehört habe, war klar, dass etwas Grösseres passiert ist.»

In den sozialen Medien häufen sich die Beileidsbekundungen.



Mein Herz schmerzt, ich bin unfassbar traurig und mir fehlen die Worte.



Ich möchte heute nur noch meine beiden Söhne in den Arm nehmen und am liebsten nicht mehr loslassen.



Ich wünsche allen Betroffenen und vor allem der Familie des Jungen viel Kraft. #Frankfurt — Der Gasser (@magdasWasser) July 29, 2019

Meine Gedanken sind bei den Freunden und Angehörigen des Opfers. Ich wünsche ihnen viel Kraft!



Mehr gibt es zu #Frankfurt nicht zu sagen. Von niemandem! — likedeeler (@likedeeler3) July 29, 2019





(fss)