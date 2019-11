Seit drei Monaten wird die brasilianische Küste im Nordosten des Landes von einer schweren Ölpest heimgesucht. Betroffen sind mehr als 200 Orte, rund 2250 Kilometer Küste wurden seit Beginn der Krise verseucht (20 Minuten berichtete). Für die Umweltkatastrophe macht die brasilianische Regierung einen Tanker verantwortlich, der unter griechischer Flagge fährt.

Rainer Ferrarini (56) ist vor zehn Jahren von Brig VS nach Brasilien ausgewandert und hat in Maracaipe nahe der Stadt Recife eine neue Heimat gefunden. Der Gastronom ist bestürzt über die Umweltkatastrophe: «Die schönsten Strände Brasiliens sind verdreckt – es ist einfach tragisch.» Immer wieder flute das Meer neuen Schlick und neues Öl an. Zu leiden haben darunter vor allem die Tiere, sagt Ferrarini.

Für die Bevölkerung eine «Katastrophe»

«Wir haben eine grosse Schildkrötenkolonie vor Ort, einige von ihnen wurden am Strand aufgefunden – bedeckt mit Öl.» Jene seien gestorben, andere könne man hoffentlich wieder aufpäppeln, sagt Ferrarini. Aber auch das Umfeld der Krebstierchen, Muscheln oder Fische, die in den Mangrovenwäldern leben, sei nun verschmutzt.

«Für die Bevölkerung, die auf den Fischfang und den Tourismus im Gebiet angewiesen ist, gleicht das einer Katastrophe», so Ferrarini. Die Fischer dürften nicht mehr fischen und täglich werde mitgeteilt, an welchen Stränden man baden dürfe und wo nicht.

Täglich wird neues Öl angeschwemmt

Ferrarini ist frustriert, wie die brasilianische Regierung mit der Naturkatastrophe umgeht: «Lange wollte Präsident Bolsonaro nichts von einer Ölpest wissen, also haben ich und die restliche Bevölkerung vor Ort mit angepackt und versucht, das Öl von den Stränden zu entfernen.» Erst vor zwei Wochen habe die Armee begonnen, den Helfern unter die Arme zu greifen.

Dass die Situation vor Ort für die Einheimischen und Touristen sehr belastend ist, sagt auch Robi Michel (70), der nach Recife ausgewandert ist. «Noch immer wird tagtäglich sehr viel Öl angeschwemmt, allein um Recife sind es über 1000 Tonnen.» Mittlerweile sei der Alltag zum Erliegen gekommen. «Einheimische, Touristen, alle helfen mit, um die Strände zu reinigen.»

Das Ganze gleiche aber einer Sisyphusarbeit. Michel: «Das Ozeanische Institut von Recife rechnet damit, dass es bis zu 50 Jahre dauern wird, bis sich das Ökosystem wieder erholen wird.»

«Ich weiss nicht, wem ich glauben soll»

Die Ölkatastrophe ist auch bei Brasilianern in der Schweiz ein grosses Thema. Deborah Maristela Biermann, die den Kulturverein Brasil Infos betreibt, sagt: «Die brasilianischen Nachrichten zu dieser Ölkatastrophe sind unzuverlässig.» Die Berichterstattung schiebe fortlaufend unterschiedlichen Akteuren die Verantwortung für das Desaster zu.

«Das Hauptproblem liegt darin, dass die Regierung offenbar nichts gegen die Ölpest unternimmt. Und angesichts der angespannten politischen Situation in Brasilien weiss ich nicht, wem ich glauben soll», sagt Biermann. Das Thema werde bei Brasilianern in der Schweiz rege diskutiert.

Márcia Enz vom Reise- und Tourismusbüro BrasiMar stammt selbst aus der betroffenen Region. «Meine Familie lebt in Salvador. Dort ist das Öl mittlerweile auch angekommen.» Woher es kommt, wisse man auch vor Ort nicht genau – umso mehr werde spekuliert. «Der Präsident Jair Bolsonaro hatte zunächst behauptet, es komme aus Venezuela. Aber es könnte auch von einem brasilianischen Ölkonzern stammen. Diese würden das aber ebenfalls nicht zugeben.»





