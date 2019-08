«Er hat blinder Freundin den Fisch geklaut»

Pinguine leben monogam, die Männchen hüten die Eier und mit ihrem Gang watscheln sie sich in die Herzen der Menschen. Es gibt vieles, was man an den flugunfähigen Vögeln lieben kann.

Umfrage Was halten Sie von Pinguinen? Sie sind megaherzig und faszinierend.

Mich lassen sie relativ kalt.

Ich habe Angst vor ihnen.

Ich weiss es nicht.

Das nationale Aquarium von Neuseeland möchte auf eine lustige Art darauf hinweisen, dass die Tiere durchaus auch Schlitzohre sein können. Sie küren jeden Monat auf ihrer Facebook-Seite den Pinguin des Monats, aber auch das ungezogenste Tier. Hier einige Beispiele der letzten Monate.

April

Martin ist erst seit kurzer Zeit im Aquarium, doch er sorgt bereits für Furore. Er hat sich zwar gut eingelebt, gilt aber als kleiner Casanova und versucht den Männchen die Frauen abzuwerben. «Flossen weg, Martin, wir haben ein paar harte Jungs im Aquarium.»

Brav

Dora holt sich die Auszeichnung zum Pinguin des Monats, weil sie sich nicht mehr wie eine Prinzessin verhält. Sie kann den Weg zur Futterstation nun allein gehen und wartet, bis die anderen Pinguine fertig sind.



Mai

Pinguin-Mann Dave hat es nicht gern, wenn sich Reinigungskräfte in seinem Revier aufhalten. Er tut alles dafür, dass sich die Reinigungsleute gestört fühlen.

Brav

Betty lässt sich nie von der Hektik der anderen Pinguine anstecken. Der Zoo: «Unsere Betty ist einer unserer süssesten Pinguine und ist so eine Freude.»



Juni

Mo war in letzter Zeit einfach nur faul. Statt zu schwimmen, wartet er konsequent nur noch auf die Fütterung. Nachdem sein Hunger gestillt ist, geht er zurück zum Schlafplatz.

Brav

Normalerweise ist Timmy ein unanständiger Pinguin. Oftmals verhält er sich zur Fütterungszeit sehr schlecht. Im Grunde genommen hat er die Auszeichnung erhalten, weil er sich für einmal normal verhalten hat.



Juli

Tux hat während der Brutzeit ein Gebiet als sein Territorium beansprucht. Dabei war er ein richtiger Tyrann und Mobber. Er schubste seinen Freund Timmy einfach vom Pier. «Wir müssen ein Auge auf ihn haben.»

Brav

Elmo ist schon 19 Jahre alt und hat aufgrund eines Unfalls in der Wildnis hat er keine Flügel mehr. Trotzdem hat sie es geschafft, ihren Schlafplatz zu verlassen, und ist zur Futterstation gelaufen. Normalerweise hat sie einen eigenen Zimmerdienst.



August

Die Auszeichnung hat sich Mr. Mac redlich verdient. Er klaute seiner fast blinden Freundin den Fisch aus dem Mund. Der Zoo kommentiert: «Wie kannst du nur, Mr. Mac.»

Brav

Dora war sehr angenehm bei den Gesundheitschecks in diesem Monat. Sie watschelte direkt auf die Waage und tauchte selber zum Wiege-Termin auf.



Wer in den vorherigen Monaten den Titel oder den Antititel einheimste, finden Sie auf der Facebookseite des nationalen Aquariums von Neuseeland.

(fss)