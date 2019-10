«Er war ein wundervoller Grossvater»

In der Nacht zum Dienstag wurden die Nachbarn im nordenglischen Carlisle durch Schreie und Jammern geweckt. Ein Mann hing kopfüber an einem riesigen Schornstein, er baumelte mit nacktem Oberkörper bei bitterer Kälte in etwa 80 Meter Höhe. Trotz verzweifelter Rettungsversuche wurde der Mann etwa 14 Stunden nach dem ersten Notruf tot geborgen.

Wie die Polizei von Carlisle jetzt mitteilt, handelt es sich um den 53-jährigen Robert Philip Longcake. Der Brite war vor 2 Uhr auf den Kamin geklettert. Aus noch unbekannten Gründen stürzte er in die Tiefe, dabei verfing sich sein Stiefel in der Metallleiter, wie «Daily Mail» berichtet.

Er hatte psychische Probleme

Seine Familie nimmt nun auf Facebook Abschied: Longcake sei ein wundervoller Grossvater gewesen. In seinem kurzen Leben habe er sehr viel erreicht. Er sei immer gerne mit seinem Hund Ted spazieren gegangen und sei ein grosser Musikliebhaber gewesen, schreiben die Angehörigen.

Der 53-Jährige hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und eine Tochter sowie drei Enkelsöhne. «Phil war ein starker, mutiger Mann. Leider kämpfte er mit psychischen Problemen, nachdem er erst kürzlich von einem traumatischen Erlebnis erfahren hatte, schreibt seine Familie.»

Die Retter haben alles versucht

Der Vorfall soll genau untersucht werden, schreibt «Daily Mail» weiter. Helfer hatten verzweifelt versucht, den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien und ihn heil auf den Boden zu bringen. Ein Rettungsversuch mit einem Helikopter scheiterte, am Nachmittag kam dann eine besondere Hebebühne zum Einsatz.

Mit einer Drohne versuchten die Retter, immer in Kontakt mit Longcake zu bleiben. Doch schon Stunden vor seiner Rettung hatte er den Helfern nicht mehr geantwortet. Am späten Nachmittag konnten die Helfer nur noch den leblosen Körper bergen.

