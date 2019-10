«Er war gut zu seinen Kindern und liebte sie»

Während er auf einem Bauernhof in Ruinerwold (NL) seine Familie mit sechs Kindern jahrelang isoliert haben soll, verbrachte Gerrit-Jan van D. Tausende Stunden im Internet. Dort zeigte er auf, wie die Menschheit nach seiner Meinung das Böse am besten bekämpfen könnte, und arbeitete an einer Art Evangelium. Daneben finden sich Einträge mit Katzenfotos oder Tai-Chi-Anleitungen.

Einige der Artikel wurden jedoch von einem Co-Autor namens Joseph Greenwood verfasst. Der Name deutet auf den zweiten Verdächtigen in dem Fall hin, den Oberösterreicher Josef B. (58).

«Dass er im Gefängnis sitzt, ist ein Fiasko»

Ein Internet-Bekannter zeichnet nun ein Bild des liebevollen Vaters. Gegenüber der holländischen «AD» sagt Eljon Kaja: «Er war gut zu seinen Kindern. Er liebte sie, und sie liebten ihn.» Zuletzt soll der Albaner am 12. Oktober mit dem 67-Jährigen Kontakt gehabt haben.

Ein weiterer Facebook-Freund meint, dass Gerrit-Jan van D. seine Kinder niemals verletzen würde, und nennt die Tatsache, dass der Vater jetzt im Gefängnis sitze, ein «Fiasko».

Van D. wird der Freiheitsberaubung, Geldwäsche und Misshandlung verdächtigt. Er soll Josef B., der sich weiterhin in Haft befindet, bei der Moon-Sekte kennen gelernt haben. Van D., musste am Montag, 21. Oktober, vor Gericht. Seine Untersuchungshaft wurde um 14 Tage verlängert.

(dmo)