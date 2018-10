«Niemand ausser Gott kann uns aufhalten»

Die USA machen den Migranten aus Mittelamerika keine Hoffnung und schliessen eine Einreise kategorisch aus. «Ich lasse sie nicht rein. Sie kommen nicht rein», sagte US-Präsident Donald Trump. Er nannte die Flüchtlingskarawane wiederholt «einen Angriff auf unser Land». Aussenminister Mike Pompeo forderte die Menschen zur Rückkehr in ihre Heimat auf.

Die USA wollen hunderte Soldaten an die Grenze zu Mexiko entsenden. Sie sollen dort aber nur logistische Aufgaben übernehmen. Ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums kündigte die Operation am Donnerstag an.

Doch mehr als 7000 Migranten marschieren weiter, überqueren Flüsse mit selbst gebauten Flossen, übernachten in improvisierten Camps. Am Mittwoch brachen sie zum südmexikanischen Ort Mapastepec auf. Von dort aus sind es rund 1000 Kilometer bis in die Hauptstadt Mexiko-Stadt und weitere rund 2700 Kilometer nach Tijuana an der Grenze zu den USA.

Was sie an- und umtreibt – Journalisten verschiedener Medien haben Stimmen aus der Karawane gesammelt:

• «Auf dieser Reise isst und schläft man nicht gut und ruht sich nie aus», sagt Maria Lourdes Aguilar (49) dem Sender Guatevisión. Sie ist mit ihren beiden Söhnen und vier Enkeln unterwegs, die Kleinen sind alle jünger als zehn Jahre. «Wir sind daran gewöhnt. Unser eigener Präsident will uns nicht, da spielt es keine Rolle, dass Trump uns auch nicht will.»

• Jimenez Flores, Lastwagenfahrer aus Honduras, sagt der Nachrichtenagentur AP, er könne nicht zurück. Gangs hätten seinen Bruder angegriffen und ihm mit dem Tod gedroht, als er die Polizei rief. «Ich habe mich vier Monate lang versteckt gehalten. Ich konnte nicht einmal auf die Strasse. Ich kann nicht zurück.»

• Alba Luz Giron Ramirez, dreifache Mutter und einst Angestellte aus San Pedro Sula in Honduras verliess das Land, nachdem Gangs ihren Bruder ermordet und sie selber bedrohten hatten. Gegenüber «USA Today» äussert sie den Wunsch an Mexiko: «Bitte, lasst uns durch.»

• «Wir werden die US-Grenze erreichen», ist sich der 39-jährige Luis Puerto aus Colón, Honduras, sicher. «Ich werde nicht aufhören. Es ist mir egal, ob ich sterbe», sagt er zu AP.

• Er würde in den USA jeden Job annehmen, sagt Cristian der Nachrichtenagentur. «Müllsammler, alles.» Zu Hause in San Pedro Sula betrieb der 34-Jährige einen Laden und reparierte dort Handys. Eine Gang wollte monatlich 83 Dollar Schutzgeld von ihm – das war ein Fünftel seines Einkommens, mit dem er vier Kinder ernähren musste, wie er sagt. Weil er bereits bedroht wurde, gibt er seinen vollständigen Namen nicht an.

• Olivin Castellanos (58) ist Lastwagenfahrer und Maurer aus Villanueva, Honduras. Er ist mit einem Holzfloss nach Mexiko gekommen und hofft, in den USA Arbeit im Baugewerbe zu finden. «Niemand ausser Gott kann uns aufhalten», sagte er AP. «Wir haben die Tür eingerannt und werden weiterlaufen.»

• Fabrikarbeiter Gerson Monterosa flüchtete aus Honduras, nachdem eine Gruppe junger Männer 200 Dollar «Miete» von ihm erpresst hatte – um in seinem eigenen Haus zu leben. Zahle er nicht, bezahle er mit dem Leben. «Sie gaben mir eine Woche oder mein Haus würde sonst abgefackelt.» So habe er sich auf den Weg Richtung Norden gemacht.

Bereits Todesopfer

Der Flüchtlingsmarsch bietet den Menschen Sicherheit durch seine Grösse. Doch es lauern auch viele Gefahren. So stürzte ein Migrant in Guatemala von einem Fahrzeug und zog sich tödliche Verletzungen zu. Ein zweiter Honduraner sei am Montag in Mexiko ums Leben gekommen.

(kko/ap)