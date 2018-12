Leser erlebte Krawall-Wochenende hautnah

Sie sind wütend – auf die Reformpolitik der französischen Regierung und den Präsidenten, dessen Politik sie als abgehoben bezeichnen. Die Bewegung der Gelbwesten hat in Frankreich die schwersten Krawalle seit Jahren verursacht. In Paris muss der stark beschädigte Triumphbogen jetzt für einige Zeit geschlossen bleiben. Am Samstag hatten sich Randalierer im Zuge der Gelbwesten-Proteste Zutritt zum nationalen Wahrzeichen am Ende der Prachtstrasse Champs-Élysées verschafft und massive Zerstörungen angerichtet.

Unfreiwillig mittendrin war 20-Minuten-Leser J. T. (29) aus St. Gallen. Er verbringt seine Ferien in Paris – offenbar immer dann, wenn die französische Hauptstadt sich de facto in einem Ausnahmezustand befindet: So war T. im Januar 2015 in Paris, als die Stadt von der Terrorattacke auf die Büros des Satiremagazins «Charlie Hebdo» erschüttert wurde. «Und dieses Wochenende erlebten wir hautnah die Ausschreitungen im Zentrum von Paris mit», so T.

«Es war ein riesiger Tumult»

Er und seine Begleitung liefen am Samstag an die Unruhen heran. «Erst war es einfach eine Demonstration, die Autofahrer hupten solidarisch mit. Dann, in der Nähe der Place de la République, wurde die Stimmung immer aufgeladener. Ein erstes Auto brannte hier, die Feuerwehr raste heran, es war ein riesiger Tumult», berichtet T.

Gegen Abend «artete die Situation dann richtig aus», so T. weiter. «Wir fuhren mit dem Taxi zu einem Restaurant an den Champs-Elysées. Die Fahrt, die normalerweise eine Viertelstunde in Anspruch nimmt, dauerte jetzt eine Dreiviertelstunde. Grund waren all die Barrikaden und brennenden Reifen.» Da er in einem Taxi gesessen sei, habe er keine Angst gehabt, sagt T., doch er habe angesichts der Zerstörungswut ein «komisches Gefühl» gehabt.

Die Prognose des Taxifahrers

Dass die Demonstranten derart zerstörerisch vorgingen und selbst das Zentrum verwüsteten, das sei selbst für das streik- und demonstrationserprobte Paris ungewöhnlich. «Unser Taxifahrer meinte, dass die ins Zentrum und an die Touristenattraktionen getragenen Unruhen zeigen würden, dass die sogenannten Gelbwesten es ernst meinten und damit Druck auf die Regierung ausüben wollten.»

Besagter Taxifahrer prognostizierte denn auch, dass sich die Lage in Frankreich und seiner Hauptstadt so schnell nicht beruhigen werde, die Unruhen weiter andauern würden. Tatsächlich sind für kommenden Samstag weitere Proteste der Gelbwesten angekündigt worden.

«Methodische Plünderung der Ausstellungsräume»

Allein am Arc de Triomphe seien dieses Wochenende Schäden in Höhe von bis zu einer Million Euro entstanden, sagte der Leiter der Denkmalbehörde, Philippe Bélaval, der Zeitung «Le Figaro». «Es gab eine methodische Plünderung der Ausstellungsräume.» Vitrinen und Scheiben seien zerschlagen, eine Marmorbüste von Napoleon sei geköpft worden; die Computersysteme seien vorerst ausser Betrieb. Die Polizei habe DNA-Proben genommen, um den Tätern auf die Spur zu kommen.

Es war das dritte Wochenende in Folge, an dem die Gruppe der Gelbwesten im ganzen Land demonstrierte.

Paris räumt auf – die Zerstörung im Video

(Video: Storyful/AFP)

