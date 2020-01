«Es war wie in einem Katastrophenfilm»

Im Süden von Australien wüten derzeit diverse Buschbrände. Mindestens 18 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Kriegsschiffe werden eingesetzt, um eingeschlossene Personen zu retten.

Leser-Reporter Ivo Schädle wohnt und arbeitet in Lakes Entrance, in East Gippsland inmitten der Feuer. Ihm und seiner Familie gehört ein grosses Stück Land mit Haus. Als Prävention vor den Feuern reinigten sie die Dachrinnen, entfernten abgestorbene Äste und das Laub aus dem Vorgarten.

Glühende Asche in der Luft

Trotzdem wurde es für die Familie zu gefährlich. Am Montag kam von den Behörden die Aufforderung, das Haus zu verlassen und in ein Sammel-Center zu gehen. Diesem Aufruf leistete sie Folge, wenn auch fast zu spät. Schädle: «Wir haben am Montag zu lange gewartet. Es war sehr beängstigend, wie in einem Katastrophenfilm. Überall war Feuer.»

Schweizer bei Buschbrand mittendrin.

Besonders die Sicht war durch den Qualm sehr eingeschränkt. Es hat überall glühende Asche geregnet. Diese verbreitet sich durch die Luft und entfacht in den Buschgebieten immer weitere Feuer.

Mittlerweile befindet sich Schädle mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Sicherheit.

«Die Flammen kamen aus dem Nichts»

In den Centern gibt es derzeit nur Getränke und Snacks. Einige Läden in der Nähe haben allerdings geöffnet. Die Familie fährt am Freitag weiter zu Freunden in Melbourne, doch die Angst, dass ihr Heim Raub der Flammen wird, besteht weiterhin.

Leser-Reporter Henny befindet sich bereits seit vier Monaten auf Reisen. Er wurde in der Nähe von Mount Maria von den Flammen überrascht. Zu 20 Minuten sagt er: «Ich bin mit einem gemieteten Campervan gefahren und dann kam aus dem Nichts das Feuer.»

Kurze Zeit später kam auch bereits die Feuerwehr und sperrte die Strasse. Henny: «Im Auto wurde es aufs Extremste heiss und die Flammen kamen zum Teil in die Strasse.» Mittlerweile befindet er sich wieder in Sydney und bleibt noch zwei Wochen in Australien.

(fss)