Das Weisse Haus hat für den heutigen Sonntag eine wichtige Äusserung von US-Präsident Donald Trump angekündigt. Trump werde sich am Sonntagmorgen 09 Uhr (Ortszeit, 14 Uhr MEZ) im Weissen Haus äussern. Dies teilte ein Sprecher des Weissen Hauses am Samstagabend (Ortszeit) in Washington mit. Einzelheiten nannte er allerdings nicht.

Trump hatte zuvor auf Twitter geschrieben: «Gerade ist etwas sehr Wichtiges passiert!» Mehr verriet er aber auch dort nicht.

Something very big has just happened!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Gerüchten zufolge hängt die Ankündigung mit dem mutmasslichen Tod des IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi zusammen. Laut CNN soll er bei einer Razzia durch US-Einheiten ermordet worden sein.

(roy/sda)