«Ich habe ihr gesagt, sie solle herunterkommen»

Eine Familie aus dem Kanton Zürich war am Montag während ihrer Ferien in der Provinz Venedig mit einem Hausboot unterwegs. Auf der Sile in Jesolo kam es zu einem tragischen Unglück: Das Boot rammte eine Fussgängerbrücke. Als die 42-jährige Mutter versuchte, es zu befreien, wurde sie zwischen Hausboot und Brücke eingeklemmt. Die Frau starb noch vor Ort. Ihre Familie musste zusehen, wie das Unglück geschah.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Ehemann des Opfers Ermittlungen aufgenommen. Sie will prüfen, ob er fahrlässig gehandelt hat, da er das Boot steuerte. Nun hat er sich erstmals in den Medien zum Vorfall geäussert.

«Die Strömung war zu stark und hat uns gegen die Brücke gedrückt.»

Gegenüber dem «Corriere del Veneto» erklärte er, dass er im Besitz eines Lageplans gewesen sei. Er spricht von einem tragischen Unfall, das Boot habe bestens funktioniert. «Ich habe den Rückwärtsgang eingelegt, aber die Strömung war zu stark und hat uns gegen die Brücke gedrückt», sagt er. Es sei nicht das erste Mal, dass er ein Boot gesteuert habe, sagte er zur Zeitung «Il Gazzettino».

Am Mittwoch wurde der Mann verhört. Gemäss seinen Schilderungen hätte es lediglich einige Schäden am Boot gegeben, wenn seine Frau nicht aufs Dach geklettert wäre, um zu helfen. «Ich habe versucht, ihr zu sagen, sie solle da herunterkommen», sagte er.

«Es ist schlimm, wenn man sein Kind verliert.»

Auch der Vater des Opfers macht seinem Schwiegersohn keinen Vorwurf, wie er zum «Blick» sagt. Trotzdem: «Es ist schlimm, wenn man sein Kind verliert. Das sollte nicht sein», erklärte er.

Eine Untersuchung des Bootes soll nun klären, warum die Motorleistung nicht reichte, um das Boot von der Brücke weg zu steuern.

