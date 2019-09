«Hotel-Held» arbeitet 32 Stunden lang allein

Tropensturm Imelda hat im US-Bundesstaat Texas eine grosse Zerstörung hinterlassen. Mitten in der schwierigen Situation stand ein Hotelangestellter, der während 32 Stunden am Stück dafür sorgte, dass seine Gäste den bestmöglichen Service erhielten.

Als der Sturm am 18. September die Strassen der Stadt Beaumont überflutete, sassen die Gäste der Homewood Suites plötzlich fest. Der 21-jährige Satchel Smith stand an der Rezeption, seine Schicht wäre am Abend eigentlich zu Ende gewesen. Doch sein Nachfolger konnte aufgrund der Verkehrslage das Hotel nicht erreichen und so entschied sich der junge Mann dazu, seinen Dienst freiwillig zu verlängern.

Telefon abnehmen, kochen, Fragen beantworten

Hotelgast Angela Chandler wusste das zu schätzen. Sie fotografierte den lächelnden Smith an seinem Arbeitsplatz und postete das Bild auf Facebook. Chandler schrieb dazu: «Das ist Satchel. Er ist der einzige Angestellte hier in den Homewood Suites in Beaumont. Die Zufahrtsstrasse ist unter Wasser und wegen Überschwemmungen gesperrt. Wir sind eingeschlossen. Satchel war die ganze Nacht hier.»

Die Kundin ist voller Lob für den Studenten der Lamar University. «Er hat das Telefon bedient, jede unserer Fragen beantwortet und dafür gesorgt, dass wir eine heisse Tasse Kaffee oder Tee bekamen», so Chandler. Die Arbeit habe Smith stets «mit Freundlichkeit und einem schönen Lächeln auf seinem Gesicht» gemacht.

Es winkt ein Bonus als Dankeschön für den Einsatz

Zu Smiths Aufgaben gehörte allerdings auch das Abstellen des Feueralarms, der wegen Problemen mit den Computern losgegangen war. Und weil der Hotelchef nicht zur Arbeit erschienen war, bereitete der Rezeptionist das Frühstück und das Nachtessen für die rund 90 Hotelgäste vor. Smith kochte mit Hilfe eines Gastes Pasta mit Poulet und bereitete Chnobli-Brot zu. Am Morgen machte er das Frühstück für alle, Angela Chandler half ihm beim Servieren.

Auf Social Media wird der junge Mann nun als Held gefeiert. «Ich habe nur das getan, was ich tun musste», sagte er bescheiden zu ABC News.

Die Hotelleitung will Satchel Smith für seine harte Arbeit mit einem Bonus belohnen, sagte Managerin Alanna Hall. Smith arbeite normalerweise nur an einem Tag in der Woche. Sie sei sehr froh, dass er ausgerechnet am Tag der Überschwemmungen gearbeitet habe, «weil er sich der Krise voll und ganz gestellt hat», so Hall.

(kle)