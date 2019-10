«Ich bin 13 und lebe in einem Flüchtlingslager»

Seine Hose und Hemd sind frisch gebügelt, die Sonnenbrille sitzt. Ein gepflegtes Äusseres ist dem 13-jährigen Nesta Nezerwe aus Burundi wichtig. Auch hier im Flüchtlingslager in Ruanda, in dem über 60'000 Menschen leben. 20 Minuten hat Nesta im Mahama Camp besucht, wo er seit über vier Jahren lebt.

Spenden für Flüchtlingskinder in Ruanda

Einen Flohmarkt organisieren, ein Theater aufführen oder Guetsli backen: Es gibt viele Möglichkeiten, wie Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein für Flüchtlingskinder in Ruanda Geld sammeln können.



Die Spendenaktion Sternenwoche.ch der «Schweizer Familie» sowie von Unicef Schweiz und Liechtenstein findet vom 18.bis 24. No­­vem­ber 2019 statt. Mitmachen können Kinder und Jugendliche – einzeln, als Gruppe oder als Klasse. Fürs Geldsammeln verwendet ihr die «Sternenwoche»-Box und zahlt die Einnahmen an Unicef Schweiz und Liechtenstein ein.



Schreibt an Unicef, teilt eure Sammelideen mit und wer sich alles beteiligt. Mit den Spenden werden Kinderschutz­projekte sowie Programme unterstützt, in denen Kinder spielen und lernen können. Zudem wird Personal im Umgang mit Kindern geschult, ebenso freiwillige Helfer und die Eltern. Medienpartner der «Sternenwoche» ist das Schülermagazin «Spick»: Spick.ch



Spenden an:

Unicef Schweiz und Liechtenstein

Pfingstweidstrasse 10 8005 Zürich

Postkonto 80-7211-9 Vermerk «Sternenwoche/Flüchtlingskinder

in Ruanda»

www.sternenwoche.ch Einen Flohmarkt organisieren, ein Theater aufführen oder Guetsli backen: Es gibt viele Möglichkeiten, wie Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein für Flüchtlingskinder in Ruanda Geld sammeln können.Die Spendenaktionder «Schweizer Familie» sowie von Unicef Schweiz und Liechtenstein findet vom 18.bis 24. No­­vem­ber 2019 statt. Mitmachen können Kinder und Jugendliche – einzeln, als Gruppe oder als Klasse. Fürs Geldsammeln verwendet ihr die «Sternenwoche»-Box und zahlt die Einnahmen an Unicef Schweiz und Liechtenstein ein.Schreibt an Unicef, teilt eure Sammelideen mit und wer sich alles beteiligt. Mit den Spenden werden Kinderschutz­projekte sowie Programme unterstützt, in denen Kinder spielen und lernen können. Zudem wird Personal im Umgang mit Kindern geschult, ebenso freiwillige Helfer und die Eltern. Medienpartner der «Sternenwoche» ist das Schülermagazin «Spick»: Spick.chUnicef Schweiz und LiechtensteinPfingstweidstrasse 10 8005 ZürichPostkonto 80-7211-9 Vermerk «Sternenwoche/Flüchtlingskinderin Ruanda» 35'000 Flüchtlingskinder aus Burundi



Bereits zwischen 1993 und 2005 herrschte in Burundi ein Bürgerkrieg, bei dem rund 300'000 Menschen starben. Die Kämpfe endeten mit einem Friedensabkommen, gleichzeitig wurde Pierre Nkurunziza Präsident. Trotz heftiger Widerstände seiner Gegner gewann er fünf Jahre später die Wahl erneut. 2015 erklärte er, sich für eine dritte Amtszeit zur Verfügung zu stellen, was die Verfassung allerdings nicht erlaubte. Es kam zu Protesten, die Situation wurde zunehmend angespannt, bis sie im Mai 2015 eskalierte. Es kam zu Gewalttaten und Unterdrückung. Die Regierungspartei Burundis erhöhte 2018 dennoch die Legislaturperiode von fünf auf sieben Jahre und erlaubte Nkurunziza, 2020 wieder an den Wahlen anzutreten.



Noch immer rät das UNHCR den Flüchtlingen aus Burundi von einer Rückkehr ab. Rund 400'000 Menschen sind aus Burundi geflohen. Das Nachbarland Ruanda hat etwa 70'000 davon aufgenommen. Etwa die Hälfte davon sind Kinder. Im Mahama Camp der Unicef in Ruanda erhalten sie humanitäre und psychologische Hilfe zur Traumaverarbeitung. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Wiedervereinigung getrennter Familienangehöriger.



20 Minuten: Nesta, warum lebst du hier im Flüchtlingslager Mahama in Ruanda?

Nesta: Ich bin vor vier Jahren aus Burundi mit meiner Mutter und vier Brüdern hierher geflohen. Im Vergleich zu anderen Kindern habe ich das Glück, dass wenigstens meine Mutter bei uns ist. Aber mein Vater fehlt mir sehr. Manchmal telefonieren wir. Er ist Lehrer und Priester

Wie lebst du hier?

Wir leben zu sechst in einem winzigen Lehmhaus. Es ist zu klein, man kann sich hier nicht wohlfühlen – auch wenn wir es gerade streichen, damit es hübscher aussieht. Früher in Burundi lebten wir in einem grossen Haus und konnten uns alles leisten. Heute reicht es oft nicht einmal für Kleider.

Du bist trotz der finanziellen Not gut gekleidet. Wie wichtig ist dir Mode und wo kauft ihr Kleider ein?

Wir Burundier kleiden uns grundsätzlich gerne gut und treten gepflegt auf. Kleider sind hier nicht so teuer. Aber meine Mutter lebt auch sehr sparsam, damit sie uns Kindern solche Kleider kaufen kann.

Was machst du in deiner Freizeit?

Ich bete viel und spiele mit meinen Freunden Volleyball, Basketball oder Sitzball.

In der Schweiz, wo ich herkomme, ist das Handy für Jugendliche ziemlich wichtig. Viele haben sogar ein eigenes Handy. Sie chatten mit ihren Kollegen und gamen damit. Wie ist das bei dir?

Meine Mutter hat ein Handy. Manchmal darf ich es benutzen.

Wie sieht dein Tag im Flüchtlingslager aus?

Ich stehe zwischen halb fünf und fünf Uhr auf, dusche und laufe dreissig Minuten zur Schule. Sie beginnt um sechs und endet um vier. Ich mag Mathematik, Physik und Chemie. Zu Hause helfe ich dann im Haushalt mit.

Was gibt es hier zu essen?

In meinem alten Leben gab es Brot und Tee zum Frühstück. Nun gibt es Haferbrei. Zu Mittag essen wir meist Maniokbrei mit Bohnen. Meine Familie erhält jeden Monat 5400 Ruanda-Francs (5.40 Franken), um Nahrungsmittel zu kaufen. Besonders mag ich Reis oder Ugali (Getreidebrei aus Maismehl). Gegen Ende Monat gibt es Haferbrei, weil es günstig ist.

Bist du ein guter Schüler?

Ja. Es gibt viele clevere Kinder hier im Lager mit guten Noten. Es ist aber frustrierend, dass niemand von uns genug Geld hat, um an eine gute weiterführende Schule zu kommen. Oder weisst du, wie wir hier rauskommen könnten, um zu studieren? (Dieser Austausch fand zwischen Murat und Nesta beim Dreh statt)

Ich kann es dir leider nicht sagen. Was würdest du denn gern studieren?

Medizin. Ich will Arzt werden oder Militäroffizier und nach Burundi zurückkehren. Ich bin guter Hoffnung, dass meine Träume wahr werden. Auch wenn wir hier nicht alles haben, was wir brauchen.

Sternenwoche.ch