«Ich bin ganz allein im Weissen Haus»

Die Amerikaner müssen sich wohl auf einen längeren Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte einstellen. Am Montag zeichnete sich keine Bewegung bei den Verhandlungen zwischen der Regierung von US-Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten ab.

Der sogenannte Shutdown könnte sich nach Einschätzungen des Weissen Hauses bis ins neue Jahr hinziehen. Trump pocht nach wie vor auf den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Er mahnte am Montag erneut, eine solche Barriere sei unverzichtbar.

Auf Twitter schrieb Trump: «Im bin ganz allein im Weissen Haus und warte darauf, dass die Demokraten zurückkommen (...) Irgendwann werden uns die Demokraten, die keine Einigung wollen, mehr Geld kosten als die Grenzmauer, über die wir sprechen. Verrückt!»

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!