«Ich hatte noch nie solche Angst um mein Leben»

Auf dem Flug WY0154 der Oman Air, der um 21:30 Uhr von Zürich gestartet ist, kam es mitten in der Nacht zu einem Druckverlust in der Kabine. Das Flugzeug musste am türkischen Flughafen Diyarbakir notlanden.

Ein Leserreporter, der an Bord der Maschine war, schildert das Horror-Erlebnis: «Nach dem Abendessen bin ich eingeschlafen. Plötzlich hörte ich durch das Mikrophon Notrufe aus der Kabine. Dann ging es ziemlich schnell runter. Die Leute haben geschrien und gebetet. Ich selbst hatte noch nie solche Angst um mein Leben.» Schliesslich seien die Atemmasken runtergefallen, die sie dann alle aufgesetzt hatten.

Warten auf Weiterflug

Mitten in der Nacht gegen 3 Uhr Morgens konnte die Maschine in Diyarbakir zwischenlanden. Die Landung verlief laut dem Leserreporter ganz normal, es sei niemand zu Schaden gekommen. Am Flughafen sei dann aber niemand von Oman Air zur Stelle gewesen, um sich um die geschockten Passagiere zu kümmern. Schliesslich habe das Flughafenpersonal die gestrandeten Fluggäste zu Bussen gebracht, mit welchen Sie in ein Hotel transportiert wurden. Nun gelte es zu warten, bis ein Weiterflug verfügbar ist.

«Ich bin einfach glücklich, dass ich noch am Leben bin», so der Leser. «Angst, wieder in eine Flugzeug zu steigen habe ich nicht. Es ist ja grundsätzlich ein sehr sicheres Transportmittel.» Oman Air bestätigte per Twitter eine ausserplanmässige Landung in Diyarbakir und entschuldigte sich bei den Passagieren für die Unannehmlichkeiten.

(kat)