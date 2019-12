«Ich hoffe, er bekommt seine Medikamente»

Anfang November wurde der 40-jährige R. H. aus Lausanne auf Bali verhaftet. Er war im Besitz von rund 30 Gramm Marihuana. Der Schweizer sitzt seitdem in einem Gefängnis. Ihm soll es nicht besonders gut gehen.

Ein Freund sagt gegenüber «20 Minutes»: «Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er nicht in Bestform ist, weil er mit vielen Gefangenen eingesperrt ist.» Der Kollege macht sich Sorgen um den 40-Jährigen: «Als er die Schweiz verliess, hat er Medikamente genommen. Ich hoffe, er erhält seine Medikamente auch im Gefängnis.»

Vor Ort in Indonesien ist ein Freund von R. H. Dieser lebt in Indonesien und R. H. wollte zusammen mit ihm Ferien machen. Laut seinen Aussagen ist es derzeit schwierig, mit R. H. in Kontakt zu treten. Er sagt: «Es ist alles eine Frage des Geldes.»

Konsulat unterstützt Verhafteten

Nach Informationen von «20 Minutes» hatte R. H. in der Vergangenheit mit Suchtproblemen zu kämpfen. Seine Freunde können die Inhaftierung nicht verstehen: «Dass man für 30 Gramm Marihuana lebenslang eingesperrt werden kann, das macht mir eine Scheissangst», sagt einer seiner Schweizer Freunde.

Das EDA bestätigte am Mittwoch die Verhaftung eines Schweizers in Indonesien. Die Schweizer Botschaft in Jakarta steht in Kontakt mit den lokalen Behörden und unterstützt diesen Landsmann im Rahmen des konsularischen Schutzes.

Indonesien hat ein extrem striktes Drogengesetz, in dem auch die Todesstrafe zur Anwendung kommt. Zurzeit sollen mehr als 150 Personen in Haft sitzen, die zum Tod verurteilt wurden. Etwa ein Drittel davon sollen Ausländer sein.

