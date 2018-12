«Ich hoffe, er wird vorher abgesetzt»

Sarah Huckabee Sanders verkündete am Dienstag in Washington, dass Donald Trump auch 2019 nach Davos ans Weltwirtschaftsforum reisen wird. Begleitet wird er unter anderem von seiner Tochter Ivanka Trump und ihrem Ehemann Jared Kushner. Es ist Trumps zweiter Besuch am WEF in Folge.

Bildstrecken Trump kommt wieder ans WEF

Sein Auftritt Anfang dieses Jahres erregte viel Aufsehen. Zahlreiche Schaulustige standen am Flughafen und warteten auf die Ankunft des Präsidenten und seiner Gefolgschaft. Kommenden Januar dürfte dies nicht anders sein, auch wenn sich auf Twitter ein paar kritische Stimmen zu Trumps Ankündigung geäussert haben.

Einer bekundet sein Mitleid mit den «armen Davosern»:

Ein anderer fragt sich, ob auch der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un anreisen wird?

«Es ist wirklich nicht nötig. Wir werden dich nicht vermissen, solltest du daheim bleiben», meint ein anderer User.

@realDonaldTrump hey, heard you wanna come to #Switzerland next January to join #WEF? It‘s really not necessary, we won‘t miss you if you stay at home. — Oliver P. Timme (@OTimme) 18. Dezember 2018

Ein weiterer hofft, dass Trump vorher abgesetzt wird.

as a swiss guy, i hope there will be a #Impeachment before the #WEF begins. — Nikolas91 (@NikolasE91) 18. Dezember 2018

User Töffmeitli meint nur: «No. God. Please»

Dieser User glaubt, dass dann das vom WEF am Dienstag veröffentlichte Gender-Gap-Ranking Fake News ist.

Er wird dann vor Ort erklären, warum das neueste #wef Gender Gap Ranking #fakenews ist 😉 — Quincy und Sunny (@dom3906) 18. Dezember 2018

Das WEF schreibt im jährlichen «Global Gender Gap Report», dass es trotz kleiner Fortschritte in diesem Jahr noch zwei Jahrhunderte dauern werde, bis Frauen und Männer weltweit am Arbeitsplatz gleichberechtigt sind. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern sei zwar 2018 etwas kleiner geworden, heisst es weiter. Sie beträgt demnach aber immer noch 51 Prozent. Schlechter als im Vorjahr stehen Frauen aktuell in den Bereichen Bildung, Gesundheit und politische Teilhabe da.



(20 Minuten)