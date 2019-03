«Ich kündige meinen Job, um Koraput aufzuräumen»

Eine Märchenhochzeit in Indien mit bunten Gewändern, tropischen Blüten und rund 3o Menschen, die eigens aus der Schweiz anreisten, um bei der Trauung dabei zu sein. Doch wer Thierry Hunziker nach seiner Rückkehr im November fragte, was ihm von der Heirat seiner Schwester Natalie und seinem zweiwöchigen Aufenthalt in Indien am meisten in Erinnerung geblieben sei, erhielt eine skurrile Antwort – es war der Müll.

«In Koraput liegt der Abfall einfach überall. Auf der Strasse, in den Wassergräben, den Gärten. Die im Land heiligen Kühe grasen im Müll. Weil es kein funktionierendes Abfuhrsystem gibt, verbrennen die Leute ihren Müll vor dem Haus. Viele kleine Feuer und Rauch zeugen davon», sagt der 24-Jährige zu 20 Minuten.

Der Polizeichef von Koraput unterstützt das Projekt

Zurück in der Schweiz grübelte der Logistiker täglich drei bis vier Stunden lang, wie man dem Müll von den Strassen der 45'000-Einwohner-Stadt im ostindischen Bundesstaat Odisha entfernen könnte. Drei Wochen nach seiner Rückkehr machte er Ernst und gründete zusammen mit seiner Schwester, ihrem indischen Mann und weiteren Mitstreitern den Verein Arrow und das Clean Koraput Project.

«Der Schwiegervater meiner Schwester ist ein hoher Polizeibeamter in Koraput. Dank seiner Kontakte und der tatkräftigen Hilfe der Grossfamilie – insgesamt umfasst sie 500 Personen – werden wir dem Abfallproblem zu Leibe rücken», ist sich Hunziker sicher. Dass das Projekt von Indern mitgetragen wird, ist ihm wichtig. «Es kommt nicht gut an, wenn wir Westlichen ihnen sagen, wie sie ihre Stadt organisieren sollen.»

Auch die Schweizer werden im Dreck kriechen

Und doch: Die jungen Schweizer werden selbst kräftig Hand anlegen. «Wir wollen zeigen, dass wir uns nicht zu schade sind, selbst im Dreck zu kriechen», sagt Hunziker. Im November und Dezember 2019 will die Gruppe Müll einsammeln, Abfallkübel anbringen und mit der Stadtverwaltung ein funktionierendes Entsorgungssystem auf die Beine stellen.

Für fachliche Beratung hat sich der Verein bereits mit Vertretern des Zweckverbands Kehrichtverwertung Zürcher Oberland und von Entsorgung und Recycling Zürich zusammengesetzt. «Denn eigentlich gibt es Angestellte, die jedoch mangels Einsatzplan ihre Arbeit nicht richtig erledigen.»

Wohnung und Job kündigen – für Koraput

Damit der junge Mann aus Dürnten so lange ins Ausland kann, will er seinen Job und seine Wohnung kündigen und sein Auto verkaufen. Ein grosses Opfer? «Nein», meint Hunziker. Ihm sei wichtig, etwas Gutes zu tun. Und er merke, welchen Schwung und welche Begeisterung das Projekt schon jetzt in ihm auslöse. «Koraput ist ein Anfang. Vielleicht folgen ja weitere Städte diesem Beispiel.»

Um die Kosten für die Unterkunft, Abfalleimer und Arbeitskleidung zu berappen, rechnet der Verein mit Kosten von 15'000 Franken und startet darum ein Crowdfunding. Hunziker betont, dass alle Helfer die Flugkosten selbst tragen.

(zos)