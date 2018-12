«Ich sah die Blutlache vom Hotelzimmer aus»

«Wir verbrachten den gestrigen Abend am Weihnachtsmarkt von Strassburg. Um etwa 19.45 Uhr begaben wir uns in unser Hotel», berichtet eine Leser-Reporterin. Dieses befindet sich ganz in der Nähe des Marktes.

«Wir waren im Hotelzimmer, als die Schüsse fielen. Wir haben sie gehört und auch vermutet, dass es Schüsse waren. Doch zunächst dachten wir, wir hätten uns geirrt», erzählt sie weiter.

Mit dem Taxi nach Colmar

Erst als sie später am Abend eine Arbeitskollegin kontaktierte, um zu fragen, ob alles okay sei, und ihr einen Zeitungsartikel schickte, wurde ihr klar, dass es sich doch um Schüsse gehandelt haben musste. «Als ich dann heute Morgen aus unserem Hotelzimmer schaute, sah ich die Blutlache.»

Am Montag war die Leser-Reporterin mit dem Eurobus in Strassburg angekommen. Da die Polizei alles abgeriegelt hat, organisierte das Reiseunternehmen eine Taxifahrt nach Colmar. Von dort geht es am Mittwoch wieder nach Hause.

«Das Taxi wurde von uns organisiert und auch übernommen», bestätigt Daniel Dicke, Geschäftsführer und Leiter Pauschalreisen der Eurobus AG auf Anfrage. Man versuche, in solchen Situationen immer eine schnelle und unkomplizierte Lösung für die Gäste zu finden. «Wir haben den Reisenden zudem angeboten, den Abend am Weihnachtsmarkt in Colmar zu verbringen und anschliessend mit unserem Bus die Heimreise anzutreten. Wer dies nicht wollte, durfte selbstverständlich auch am Nachmittag mit uns gleich weiterreisen.»

