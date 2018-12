«Ich stehe neben Mann mit zwei Kopfschüssen»

Als am Dienstagabend Schüsse in der Nähe des Strassburger Weihnachtsmarkts fallen, ist ORF-Reporter Peter Fritz in unmittelbarer Nähe. «Schüsse am Strassburger Weihnachtsmarkt, Evakuierung läuft», berichtete er gegen 20.30 Uhr auf Twitter. Zu dieser Zeit gingen Meldungen über mehrere Verletzte, später über zwei Todesopfer ein. Mittlerweile sind es drei Tote.

Peter Fritz, hier bei einer älteren Live-Schaltung auf ORF. (Bild: Youtube)

Wir haben die Wiederbelebung eingestellt

Knapp 20 Minuten nach dem ersten Tweet zeigt ein zweiter den Horror, der in Strassburg passierte: «Ich stehe neben einem Mann mit zwei Kopfschüssen, wir haben die Wiederbelebung nach 45 Minuten eingestellt», berichtet Fritz. Mit Helfern trug er das Opfer weg von der Strasse in ein Lokal und versuchte dort vergeblich, sein Leben gemeinsam mit zwei deutschen Krankenschwestern zu retten.

Ich stehe neben einem Mann mit zwei Kopfschüssen, wir haben Wiederbelebung nach 45min eingestellt #strassburg — Peter Fritz (@hpfpeterfritz) 11. Dezember 2018

Gleichzeitig wurde die Strassburger Innenstadt abgeriegelt, Polizei und Militär durchkämmten die Strassen nach dem Schützen.

«Wir haben im Parlament Lock-down»

Abriegelung auch im Europäischen Parlament, wie Eugen Freund, österreichisches Mitglied des Parlaments, berichtet: «Wir haben im Parlament Lock-down, alle Tore sind geschlossen», so Freund über Twitter. Ein Sprecher des Europaparlaments twitterte, dass mehrere Personen am Boden liegen würden und der Schütze auf der Flucht sei.

«Plenarsitzungen des Parlaments»

Im Europäischen Parlament finden in dieser Woche Plenarsitzungen des Parlaments statt, hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiter sowie Journalisten halten sich deshalb in der Stadt auf. Wegen der polizeilichen Absperrung konnten Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten das Gebäude am Abend zunächst nicht verlassen.

