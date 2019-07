«Ich schlafe aus Angst vor ‹The Big One› in Kleidern»

Am Donnerstag und Freitag wurde der US-Bundesstaat Kalifornien von den zwei schwersten Erdstössen seit 20 Jahren überrascht. Während das Beben vom Donnerstag eine Stärke von 6,4 erreichte, kam es am Freitag um 20.19 Uhr Ortszeit zu einem Beben mit einem Wert von 7,1 auf der Richterskala. Laut der Nachrichtenagentur AP dauerte es über eine halbe Minute und war unter anderem in Los Angeles und Las Vegas gut spürbar.

Die San-Andreas-Verwerfung

Bei der San-Andreas-Verwerfung, die sich in Kalifornien über eine Distanz von über 1000 Kilometern erstreckt, handelt es sich um eine so genannte Transformstörung. Bei solchen Verwerfungen driften tektonische Platten – in diesem Fall die Nordamerikanische und die Pazifische Platte – seitlich aneinander vorbei. Dabei kommt es immer wieder zu gewaltigen Spannungen, die sich dann in Erdstössen entladen.

Die Angst ist nun gross, dass in den nächsten Tagen ein noch stärkeres Beben auftritt. «Ich befürchte, dass das alles Zeichen dafür sind, dass das grosse Beben, von dem sie seit 20 Jahren reden, nicht mehr weit ist. Ich hoffe, dass jeder darauf vorbereitet ist», schreibt etwa ein Kalifornier auf Twitter. Eine weitere Userin macht sich grosse Sorgen: «Ich weiss mit Sicherheit, dass in der Nacht ein weiteres grosses Beben kommen kann und kann deshalb nicht einschlafen. Meine Angst ist ausser Kontrolle.» Eine andere: «Ich schlafe diese Nacht in meinen Kleidern, für den Fall, dass ‹The Big One› kommt.»

Erneut erschüttert ein Erdbeben Südkalifornien

«Das Bebenrisiko ist klar erhöht»

Philipp Kästli, diensthabender Seismologe beim Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich erklärt: «Von ‹The Big One› spricht man in Bezug auf ein Beben mit ungefährer Stärke 8 auf der San-Andreas-Verwerfung, wie es San Francisco im Jahr 1906 heimsuchte. Ein so heftiger Erdstoss hat in dieser Region eine statistische Häufigkeit von 1 pro 100 Jahre.» Obwohl das letzte solche Beben über 100 Jahre her sei, könne es sich jederzeit wiederholen.

Die Gefahr, dass es in diesen Tagen zu weiteren Erdbeben kommt, ist laut Kästli erhöht: «Eigentlich bebt es momentan in der Gegend nonstop. Viele kleinere Beben lassen sich auch spüren und sind alles Nachbeben des ursprünglichen Erdstosses in der Region des Death-Valley-Nationalparks.» Über die exakte Stärke dieser Nachbeben liesse sich keine genauen Vorhersagen machen. Bisher sind alle auf dem gleichen Verwerfungssystem wie das Hauptbeben vom Freitag.» Die San-Andreas-Verwerfung, circa 150 Kilometer westlich, sei bisher nicht aktiv geworden. Trotzdem sind laut Kästli auch dort Beben nicht auszuschliessen. Sicher ist: «Das Bebenrisiko in Kalifornien ist für die nächsten Tage klar erhöht.».

Regale befestigen und sich vor Decke schützen

Kästli empfiehlt Anwohnern oder Touristen, die sich in der Region aufhalten deshalb etwa, Regale oder Schränke zu fixieren. Ein Haus, das von einem vorhergehenden Erdstoss beschädigt wurde, solle bis auf Weiteres nicht bewohnt werden – solange bis ein Bauingenieur Entwarnung gegeben habe. «Wenn man ein leichtes Beben spürt, sollte man sich etwa vor Lampen und Deckenelementen schützen, die herunterfallen könnten – zum Beispiel unter einem Türrahmen. Und zu guter Letzt darf man nicht vergessen, dass die Gefahr eines Bebens in der Region immer präsent ist.»

Tatsächlich wird Kalifornien immer wieder von heftigen Erdbeben heimgesucht. Zuletzt hatte es 1999 ein grösseres Beben mit der Stärke von 7,1 gegeben. Ein heftiger Erdstoss mit tödlichen Folgen liegt 25 Jahre zurück: Bei einem Beben im Januar 1994 mit einer Stärke von 6,7 starben rund um Los Angeles 57 Menschen. 5 Jahre später, also im Oktober 1989, richtete ein Beben mit einem Wert von 7,1 auf der Richterskala vor allem in San Francisco grosse Schäden an: 62 Menschen liessen ihr Leben und die entstandenen Sachschäden beliefen sich auf über 6 Milliarden US-Dollar.

(jk)