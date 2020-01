Rund 6000 Passagiere eines italienischen Kreuzfahrtschiffes sassen in Civitavecchia fest, weil bei zwei chinesischen Gästen an Bord der Verdacht auf eine Infizierung mit dem Virus bestand. Am Nachmittag kam dann die Entwarnung: Der Verdacht habe sich nicht bestätigt, schreibt die italienische Nachrichtenagentur Ansa.



Eine Sprecherin der Reederei Costa Crociere bestätigte zuvor gegenüber 20 Minuten: «Ja, es befinden sich auch Schweizer an Bord.» Der St. Galler Andy Ruckstuhl ist einer von ihnen. Der 38-Jährige ist derzeit mit seiner Familie an Bord des Schiffes. Bis am späten Nachmittag habe man die Passagiere nicht an Land gelassen, erzählt er. «Sicherheitspersonal stand an den Ausgängen», so Ruckstuhl. Über die Entwarnung zeigt er sich trotzdem erleichtert, obwohl er während des ganzen Tages «eigentlich keine Angst» hatte.

An Bord befindet sich auch ein gewisser Filippo, der auf Twitter Fotos aus dem Innern der Costa Smeralda postet: Passagiere sitzen am Boden, einige haben Rollkoffer dabei. Sie wollten wohl in Civitavecchia an Land gehen, von wo aus sie am 23. Januar in See gestochen waren.

Ein andere Foto des italienischen Passagiers zeigt Polizeiautos auf dem Hafenquai. Über seine Fotos hat Filippo «Wir sitzen derzeit in Civitavecchia auf dem Schiff fest, ohne den Grund zu kennen (offiziell)». Dazu postete er eine Meldung über das festgehaltene Schiff.

«Man fragt sich, wie das ausgehen wird»

«Normalerweise verlassen die Offiziere das Schiff, wenn die Passagiere am Morgen einen Landgang machen», sagt Antoine zu 20 Minutes. Der Mann befindet sich derzeit an Bord der Costa Smeralda. «An diesem Morgen bleiben aber alle drinnen, die Kommunikation lief vor allem über das Telefon oder Megaphone», berichtete der Franzose, der mit seiner Frau am Sonntag aus Marseille zugestiegen war.

«Man fragt sich, wie das wohl ausgehen wird, ob es sich wirklich um einen Fall von Coronavirus handelt und ob der Arbeitgeber Verständnis dafür hat, wenn man am Montag nicht zur Arbeit erscheint.»

Man sei erst im Verlauf des Tages informiert worden, dass ein Verdachtsfall an Bord sei. «Zuvor machten an Bord viele Gerüchte über einen kranken chinesischen Touristen die Runde.» Mittlerweile seien an Bord Informationsblätter verteilt worden, wonach die betroffene Person getestet worden sei. Die Proben seien von Bord gebracht worden und würden nun ausgewertet. «Wir werden später über das Resultat informiert», so Antoine.

