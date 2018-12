«Jetzt sind George und Barbara wieder vereint»

Am späten Freitagabend teilte George W. Bush in einem kurzen Statement mit: Sein Vater, Geroge H. W. Bush ist mit 94 Jahren gestorben.

Ex-US-Präsident George Bush ist tot

US-Präsident Donald Trump würdigte seinen verstorbenen Vorgänger kurz darauf auf Twitter. Durch seine Authentizität, seinen Witz und sein unerschütterliches Bekenntnis an Glaube, Familie und das Land habe er Generationen von Amerikanern zum öffentlichen Dienst inspiriert, hiess es in der Nacht zum Samstag in einer Mitteilung des Weissen Hauses. Bush habe immer einen Weg gefunden, die Messlatte höher zu setzen.

«Mit einem zuverlässigen Urteilsvermögen, gesundem Menschenverstand und einer unerschütterlichen Führung brachte Präsident Bush unsere Nation und die Welt zu einem friedlichen und siegreichen Abschluss des Kalten Krieges», hiess es in der Mitteilung weiter. Bush habe die Grundlagen für einen jahrzehntelangen Wohlstand geschaffen. Bei allem, was er vollbracht habe, sei er stets demütig geblieben.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. Dezember 2018

«Sind voller Dankbarkeit»

Der demokratische Ex-US-Präsident Barack Obama zeigte sich bestürzt über den Tod von George H. W. Bush. Amerika habe einen «Patrioten und bescheidenen Diener» verloren, hiess es in der Nacht zu Samstag in einer Erklärung von Barack und Michelle Obama.

«Während unsere Herzen heute schwer sind, sind sie auch voller Dankbarkeit.» Bush habe sein Leben einem Land gewidmet, das er geliebt habe. Er hinterlasse ein Vermächtnis, das niemals erreicht werden könne, «auch wenn er gewollt hätte, dass wir alle es versuchen».

Nach 73 Jahren Ehe seien George und Barbara jetzt wieder vereint. «Zwei Lichter, die nie erloschen, zwei Lichter, die unermüdlich andere mit ihrem Beispiel erleuchteten.»

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY — Barack Obama (@BarackObama) December 1, 2018

Auch Hillary und Bill Clinton veröffentlichten ein Statement.

Der demokratische Ex-Präsident hat die Freundschaft zu seinem verstorbenen Amtsvorgänger George H. W. Bush als eines der grössten Geschenke seines Lebens bezeichnet. Dafür werde er immer dankbar sein, erklärte Clinton am Samstag.

Von dem Moment an, als er Bush als junger Gouverneur getroffen habe, sei er von der Freundlichkeit beeindruckt gewesen, mit der Bush seiner Tochter Chelsea begegnete, von dem ihm eigenen und aufrichtigen Anstand und dessen Zuneigung zu seiner Ehefrau Barbara. Clinton erklärte weiter, er sei für jede Minute dankbar, die er mit Bush verbrachte.

Hillary and I mourn the passing of President George H. W. Bush, and give thanks for his great long life of service, love and friendship. I am grateful for every minute I spent with him and will always hold our friendship as one of my life’s greatest gifts. https://t.co/1CYdrIeKmz — Bill Clinton (@BillClinton) December 1, 2018

