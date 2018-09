«Klartext geht gerade mit den Russen sehr gut»

Die Schweiz verweigert drei russischen Diplomaten die Akkreditierung. Moskau antwortete postwendend mit der gleichen Massnahme. Der Hintergrund waren Medienberichte, wonach jeder vierte russische Diplomat in der Schweiz als Agent tätig sein soll. Schon 2017 sorgten russische Spione für Wirbel: Wegen einer Cyberattacke hatte die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen zwei mutmassliche russische Spione eingeleitet. Dieselben Spione sollen später auf dem Weg zum Labor Spiez gewesen sein, das an Analysen im Fall des vergifteten russischen Agenten Sergei Skripal beteiligt war.

Jetzt will Aussenminister Ignazio Cassis nach eigenem Bekunden «Klartext» sprechen: Am Dienstag trifft er den russischen Aussenminister Sergei Lawrow in New York, wo er die Affäre aufs Tapet bringen dürfte. Was kann Cassis bewirken? Und wie tickt eigentlich Sergei Lawrow, einer der dienstältesten Diplomaten der Welt? Fragen für Pierre Helg, der während fünf Jahren Schweizer Botschafter in Russland war.

Jeder vierte russische Diplomat soll in der Schweiz als Spion tätig sein. Finden Sie diese Zahl plausibel?

Die genaue Zahl dürfte nur wenigen Personen bekannt sein. Es kann aber niemanden überraschen, dass russische Spione in der Schweiz tätig sind. Spione gibt es seit Jahrhunderten, sie gehören zum Geschäft der Diplomatie dazu.

Damit haben sich also alle Nationen abgefunden?

Die Grossmächte USA, China, Grossbritannien, Frankreich oder Russland haben alle sehr aktive Nachrichtendienste. Zur Informationsgewinnung nutzen sie konventionelle Quellen wie Analysen, Berichte, Medienartikel – das ist die Regel. Der Einsatz von Spionen gilt als unkonventionelles Mittel zur Informationsgewinnung, und das ist auch allen klar. Denn die fünf Grossmächte vertreten den Standpunkt, dass sie als ständige Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates eine grössere Verantwortung für die internationale Sicherheit tragen als andere Länder und deswegen auch mehr Informationen brauchen.

Bundesrat Cassis will im Zusammenhang mit den von Russland dementierten Spionagetätigkeiten mit seinem Amtskollegen Lawrow «Klartext» sprechen. Wie geht «Klartext» mit einem Gegenüber, das unrechtmässige Handlungen kategorisch abstreitet?

Klartext geht sehr gut, gerade mit den Russen. Spricht man aber über Spione, besteht das Problem meistens darin, dass keine eindeutigen Beweise vorgelegt werden können. Insofern bleibt jeder Handlungsspielraum eng.



Was würden Sie Cassis für sein Treffen mit Lawrow raten?

Unser Aussenminister wird das wunderbar schaukeln. Ich mache mir da keine Sorgen, Herr Cassis braucht keine Tipps.

Wie soll man sich den Ablauf eines solchen «Klartext»-Treffens vorstellen?

Solche bilateralen Treffen werden immer sehr gründlich vorbereitet. Sie sind freundlich, doch ein typisches Szenario gibt es nicht. Ein Gespräch zwischen Ministern hat aber immer eigene eigene Dynamik, man trifft sich etwa schon auf dem Gang und beginnt alles etwas informeller. Es ist die Kunst der Diplomatie, immer eine gute Stimmung zu schaffen.

Was kann Bundesrat Cassis bei dem Treffen bewirken?

Das wäre jetzt reine Spekulation meinerseits. Was ich aber oft beobachtet habe: Wenn es unter all den zu besprechenden Punkten einen etwas delikateren gibt, wird dieser ganz höflich präsentiert. Gibt es keine gemeinsamen Beschluss in der Sache, nehmen das beide Seiten zur Kenntnis. Grundsätzlich überwiegen bei solchen hohen diplomatischen Treffen die gemeinsamen Standpunkte und konstruktiven Lösungen.

Gibt es ein Worst-Case-Szenario für das Treffen?

Man muss nichts dramatisieren. Es gibt seit Jahrhunderten diese Praxis in der Diplomatie: Wenn ein Staat einen Spion ausmacht, hat er das Recht, diesen ohne Erklärung auszuweisen. So ist das geregelt: Auch wenn ein Staat nichts beweisen kann, kann er sich so dennoch wehren. Meistens reagiert dann der beschuldigte Staat damit, dass auch er Diplomaten ausweist. Das ist eine ziemlich elegante und pragmatische Vorgehensweise, bei der jede Seite das Gesicht bewahrt.

Sie waren jahrelang Schweizer Botschafter in Russland. Bestimmt haben Sie auch Chefdiplomat Lawrow kennen gelernt. Er hat in der UNO den Ruf als «Mister Njet» – zu Recht?

Ich habe Herrn Lawrow mehrfach getroffen. Er ist einer der erfahrensten Diplomaten der Welt, der schon über 40 Jahre in diesem Bereich tätig ist. Es gibt wohl kein diplomatisches Dossier, das er nicht beherrscht. Er ist eine dynamische, freundliche Persönlichkeit. Er verteidigt natürlich die Interessen von Russland. Manchmal ist er tatsächlich «Mister Njet», aber meistens bringen Treffen mit ihm konstruktive Resultate hervor.

Haben Sie auch Herrn Putin kennen gelernt?

Ja, ich erinnere mich vor allem an eine Situation. Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 kam er zum House of Switzerland in Sotschi. Das war nur eine Stunde zuvor kommuniziert worden, und Bundesrat Maurer erwartete ihn. Doch Putin wollte als Erstes in die Küche und sich dort umschauen. Er hat dort Schweizer Käse und Rotwein probiert. Er war ganz normal, sehr sympathisch.

Wie beurteilen Sie derzeit das Verhältnis zwischen Russland und der Schweiz sowie zwischen Russland und Europa?

Das Verhältnis zwischen der Schweiz und Russland ist im Allgemeinen sehr gut. Die Schweiz ist immer bereit, ihre Rolle als Vermittlerin wahrzunehmen, und Russland schätzt dies. Russlands Verhältnis zu Brüssel und zur EU ist heute eher gespannt. Was man aber weniger weiss: Auch wenn die dogmatischen Positionen der EU Spannungen kreieren, sind die bilateralen Beziehungen der einzelnen Staaten zu Russland weiterhin sehr gut.

Und doch: Russland wird im Westen immer stärker als Bedrohung wahrgenommen. Stichworte: Propaganda, versuchte Wahlmanipulationen, Giftanschläge.

Das stimmt sicher. Ich bin dennoch optimistisch. Immerhin waren die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen in der Geschichte immer etwas turbulent, ein Auf und Ab. Vor diesem Hintergrund gesehen relativiert sich vieles. Zudem werden die derzeitigen Spannungen von eigentlich allen Seiten diplomatisch sehr gut gehandhabt.



(gux)