«Klimakrise und Migration sind eng verbunden»

Gegen die deutsche Kapitänin Carola Rackete läuft derzeit in Italien ein Verfahren – wegen Widerstands gegen die Polizei und wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Die 31-Jährige hatte letzten Juni trotz Verbot die «Sea-Watch 3» in den Hafen von Lampedusa gesteuert. An Bord befanden sich 53 aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge, darunter schwangere Frauen und kleine Kinder.

Aus vielen Teilen Europas erreichte die Kapitänin daraufhin eine Welle der Solidarität. Es gab aber auch zahlreiche Hasskommentare und sogar Morddrohungen: An eine Wand der Uni Genf war «Kill Carola Rackete» gesprayt worden.

Europa ist verantwortlich

Im Interview mit «SRF» sagte die Kapitänin, wie sie der Hass aus der Schweiz überraschte, weil «wir aus deutscher Sicht die Schweizer als vernünftige Menschen wahrnehmen». Sie könne mit Kritik umgehen, aber das sei keine Kritik, stellt sie klar.

Für Rackete sind Klima- und Flüchtlingskrise keine unterschiedlichen Themen. Denn dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen, hängt unmittelbar mit der Klimakrise und der zunehmenden globalen Ungerechtigkeit zusammen. «Beispielsweise im Tschad ist es jetzt schon 1,5 Grad heisser als es vor der Industrialisierung war. Die Trinkwasserreserven gehen zur Neige, die Leute verlieren die Möglichkeit, Landwirtschaft zu betreiben», sagt Rackete. Als reiche Industrienation sei man dafür verantwortlich.

Die Forderungen an die Gesellschaft

Rackete fordert die Menschen auf, als Zivilgesellschaft aktiv zu werden. «Ich finde es wichtig, das persönliche Gespräch mit den Flüchtlingen zu suchen, dann verstehen wir auch, warum die Leute gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen», sagt sie gegenüber SRF.

Zudem müsse es wieder eine europäische Seenot-Rettungsmission geben, denn es sei «das Mindeste, dass wir die Leute, die vor dem Bürgerkrieg fliehen, retten». Den Schleppern sei es völlig egal, ob die Flüchtlinge ankommen oder ertrinken.

Rackete stellt in Zürich ihr neues Buch vor

Carola Rackete stellt dieser Tage ihr neues Buch «Handeln statt Hoffen. Aufruf an die letzte Generation» in Zürich vor. Am Mittwochabend spricht die Kapitänin im ausverkauften Zürcher Kaufleuten.



(kle)