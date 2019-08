«Leere Regale und Tankstellen ohne Benzin»

Dorian, ein Hurrikan der Stärke vier von fünf, soll am Dienstag in Küstennähe nördlich abdrehen und sich abschwächen. In Teilen Floridas muss Anfang nächster Woche aber weiterhin mit gefährlichen Überflutungen und zerstörerischen Winden gerechnet werden. Dies gilt auch für die nördlicheren Bundesstaaten Georgia und South Carolina.

Derzeit befinden sich auch einige Schweizer Leser-Reporter im US-Bundesstaat Florida. Rebecca Frei wollte mit ihrem Freund Elia Ranzoni ursprünglich von Miami die Ostküste hinauf nach Orlando und St. Augustine fahren. Diese Gebiete sollten vom Sturm weniger betroffen sein, hiess es vor wenigen Tagen.

Traumatisiert von Irma

Nun haben die beiden jedoch ihre Pläne geändert. «Wir haben uns von Miami nach Fort Myers zurückgezogen und wollen heute nach Tampa aufbrechen», sagt Frei zu 20 Minuten. Doch nicht nur an der Ostküste, auch an der Westküste Floridas seien die Leute leicht panisch. «Die Menschen machen Hamsterkäufe und an den Tankstellen ist teilweise kein Benzin mehr erhältlich.»

Eine Einheimische soll den beiden Schweizern gesagt haben, dass die Bewohner der Westküste traumatisiert seien von Hurrikan Irma, der in Naples auf Land getroffen war und grosse Schäden angerichtet hatte. Deshalb seien sie besonders auf der Hut.

«Man soll sich auf alles vorbereiten»

Sie selber seien nicht panisch, «aber eine gewisse Unsicherheit ist auf jeden Fall da». «Wir haben das Gefühl, dass alle um uns herum wissen, was zu tun ist und mit was sie rechnen müssen. Wir haben einige Liter Wasser und Benzin gekauft und warten nun ab, was auf uns zu kommt.»

Auch die Schweizerin Pia Colombo meldete sich. Sie ist vor anderthalb Jahren an die Südwestküste von Florida ausgewandert. Sie wohnt südlich von Fort Myers. «Wir haben ein kleines Business und vermieten Ferienhäuser», sagt Colombo. Sie seien vorbereitet. «Wir haben alle Massnahmen für Hurrikan Dorian getroffen.»

Eine weitere Leserin hält sich im Moment in Pensacola, im Norden von Florida, auf. Noch sei alles ruhig, «aber es heisst, man solle sich auf alles vorbereiten. »

(rab/dmo)