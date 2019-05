«Macht den Tontechniker zum Premierminister!»

Ein Tontechniker stiehlt Theresa May die Show: In einer emotionalen Rede vor ihrem Amtssitz 10 Downing Street in London gab May am Freitag ihren Rücktritt bekannt. Doch zu jenem Zeitpunkt galt die Aufmerksamkeit vieler Britinnen und Briten dem jungen, attraktiven Mann, der kurz zuvor das Rednerpult für die Premierministerin aufgestellt hatte.

Die Twittergemeinde hat dem Tontechniker auch schon einen eigenen Hashtag gewidmet: Hot Podium Guy (sexy Pulttyp). So kommentierte Nutzer Ted Black: «Das schwule Twitter hat seinen Höhepunkt erreicht und räumt alle politischen Differenzen aus, um von Podium Guy zu schwärmen.» User Chris Mandle fügte hinzu: «Wenn wir die Logik von Game of Thrones anwenden, dann möchte ich Hot Podium Guy als neuen Premierminister vorschlagen.»

Using Game of Thrones succession logic, I'd like to suggest Hot Podium Guy as the new Prime Minister. — Chris Mandle (@chris_mandle) May 24, 2019

if there was an immediate PM vote how many people would choose the guy setting up this podium over Boris https://t.co/xWy9JPRwWw — karl polanyeet (@said_mitch) May 24, 2019

Nutzer Scott Bryan findet für die Aufregung auf Social Media eine pragmatische Lösung: «Macht doch den Tontechniker zum Premier und lasst uns mit unserem Leben weitermachen.» Userin Laura Holland macht eine rasche Analyse von Theresa Mays Amtszeit: Der attraktive Mann sei bei weitem die effizienteste Person der vergangenen drei Jahre in Downing Street.

Let’s just make the sound engineer Prime Minister and move on with our lives pic.twitter.com/iSwTo6VOtw — Scott Bryan (@scottygb) May 24, 2019

Podium guy is the only person to visibly and publicly do their job successfully at Downing Street in the last however many years, give it podium guy till the end of the season. — Seb Patrick (@sebpatrick) May 24, 2019

Der Rücktritt Mays kam nicht ganz unerwartet. Ihre Position galt angesichts des Brexit-Chaos schon lange als wackelig. Sie stand von mehreren Seiten massiv unter Druck – nicht zuletzt von EU-freundlichen Abgeordneten und Brexit-Hardlinern in ihrer eigenen Konservativen Partei. Auch das Land blieb während der beinahe drei Jahre seit dem Brexit-Referendum tief gespalten in Befürworter und Gegner des EU-Austritts.



(kle)