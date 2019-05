«Man malt sich schnell das Worst-Case-Szenario aus»

Seit sechs Tagen dürfen Sonja und Tobias Rösli, ihre Familie und ihr Verein für kulturellen Austausch die mongolische Stadt Ölgii nicht verlassen. Grund dafür ist der Tod eines Touristen-Paars, das an der Beulenpest erkrankt war. Die Ortschaft wurde daraufhin unter Quarantäne gestellt.

«Wir befinden uns auf einer Reise mit unserem Verein ‹East meets West – Brugge baue›, als wir unter Quarantäne gestellt wurden», erzählt Tobias Rösli. Die Musikgruppe aus dem Kanton Luzern reist durch die Welt, um Schweizer Kultur und Traditionen zu verbreiten, sowie die Menschen zum Erhalt ihrer eigen Kultur anzuregen.

«Die Lage war etwas diffus»

Am 1. Mai sei schliesslich bekannt geworden, dass niemand den Ort verlassen oder betreten durfte. «Die Lage war zuerst einmal etwas diffus», erzählt Rösli. Es sei empfohlen worden, sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen und die Gruppe kaufte sich, wie einige andere auch, Atemschutzmasken.

Bald wurde dann klar, dass es sich um eine Quarantäne aufgrund der Pest handelte. «Zuerst wollten wir natürlich wissen, ob die Krankheit über die Luft übertragen wird», so Rösli. In erster Linie ging es ihm um die Sicherheit seiner Familie und Kinder. Sie wurden aber bald schon darüber informiert, dass einer der Erkrankten durch Blutübertragung infiziert worden sei.

Quarantäne aufgehoben

In Panik sei niemand geraten. «Man kann nur warten und hoffen. Unsere Verwandten in der Schweiz und Deutschland haben sich viel mehr Sorgen gemacht als wir. Man malt sich dabei schnell das Worst-Case-Szenario aus. Was uns beunruhigte war eher, dass wir nicht wussten, wie lange wir festsitzen würden.» Die Einheimischen reagierten äusserst freundlich und aufgeschlossen und die Gruppe verbrachte ihre Tage mit Besuchen armer Familien und in einem Waisenhaus.

Am Montag gegen 20 Uhr (Ortszeit) wurde die Quarantäne nach sechs Tagen schliesslich wieder aufgehoben. «Morgen fliegen wir hoffentlich endlich nach Ulan Bator weiter», so Rösli. Am 15. Mai plant die Gruppe schliesslich ihre Rückkehr in die Schweiz.

(doz)