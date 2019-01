«Meine Familie bekommt jetzt Morddrohungen»

Der Highschool-Schüler Nick Sandmann hat mit seinem Verhalten in den USA eine Welle der Entrüstung ausgelöst. In einem Video ist zu sehen, wie der Teenager am Rand des Indigenous Peoples March in Washington einen Ureinwohner mit einem Grinsen im Gesicht minutenlang anstarrt, während dieser auf seine Trommel schlägt und dazu singt. Die Aufnahmen verbreiteten sich am Wochenende auf Social Media wie ein Lauffeuer.

Was war passiert? Dutzende Schüler der Covington Catholic High School aus Park Hills im US-Staat Kentucky, darunter auch Sandmann, waren vergangenen Freitag für eine Anti-Abtreibungs-Demo in die US-Hauptstadt gereist. Dort trafen die Teenager – einige von ihnen trugen wie Sandmann rote Caps mit dem Wahlkampfslogan von US-Präsident Donald Trump «Make America Great Again» – auf Aktivisten für die Rechte von Ureinwohnern sowie auf eine weitere Protestgruppe, die Black Hebrew Israelites.

Beim Lincoln Memorial kam es zur Konfrontation der Schüler mit den anderen Demonstranten. Einige Männer sollen die Jugendlichen mehrfach beleidigt haben. Diese begannen «Baut diese Mauer!» zu rufen – die Situation drohte zu eskalieren. Da entschied der 64-jährige Nathan Philipps, ein Mitglied des Omaha-Stamms, sich zwischen die beiden Gruppen zu stellen. In dem Moment entstand das Video, das seither international für Empörung sorgt.

Familie Sandmann bekommt Morddrohungen

Nick Sandmann behauptet, Philipps nicht respektlos behandelt zu haben. «Der Mann mit der Trommel kam auf mich zu. Er schaute mir direkt in die Augen und stellte sich wenige Zentimeter vor mir auf. Während er mir gegenüberstand, spielte er die ganze Zeit auf seiner Trommel. Ich habe nie mit ihm interagiert. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich habe keine Handgesten oder aggressive Bewegungen gemacht. Um ehrlich zu sein, war ich ganz baff und verwirrt darüber, weshalb er sich mir genähert hatte», erklärte Sandmann in einer Mitteilung. Gelächelt habe er nur, um zu zeigen, dass von seiner Seite keine Aggression ausgehe.

Seine Familie und er selbst hätten über das Wochenende Morddrohungen via Social Media erhalten. «Eine Person drohte, mir in der Schule ein Leid anzutun, eine andere sagte, sie wohne in meiner Nachbarschaft», heisst es weiter in Sandmanns Mitteilung.

«Jahrtausendelang ohne Mauer»

Inzwischen hat sich die Diözese Covington für das Vorgehen der Teenager entschuldigt. «Wir verurteilen die Handlungen der Schüler gegenüber Nathan Phillips und gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern allgemein», heisst es in einem Statement. Die Schule aus Kentucky schickt jedes Jahr eine Gruppe von Schülern zur Anti-Abtreibungs-Demo «Marsch für das Leben» nach Washington.

Auch Ureinwohner Nathan Philipps äusserte sich zum Vorfall: Er habe gehört, wie die Schüler den Bau der Mauer entlang der amerikanisch-mexikanischen Grenze gefordert hätten. Er beobachtete, wie die Situation zunehmend angespannter wurde. «Das hier ist Ureinwohner-Land. Bevor alle anderen hier ankamen, hatten wir jahrtausendelang keine Mauern», sagte er zur «Washington Post».

Da sei er auf die Schülergruppe zugelaufen. «Dieser Junge mit der Kappe stand vor mir. Er blockierte meinen Weg und erlaubte mir auch nicht, mich zurückzuziehen.» Er habe weitergetrommelt und gebetet, dass die Demonstration friedlich beendet werden könne.

