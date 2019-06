«Scamp the Tramp» ist der hässlichste Hund der Welt

«Scamp the Tramp» heisst der diesjährige hässlichste Hund der Welt. Im Rahmen des «World’s Ugliest Dog Contest» im US-Bundesstaat Kalifornien konnte er sich gegen 18 weitere Teilnehmer durchsetzen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.

Beim Wettbewerb treffen sich vorwiegend Hunde, die von der Strasse oder aus Tierheimen vor dem Einschläfern gerettet wurden. Sie sind blind, bucklig, hinken oder sabbern – bloss gut aussehen zählt nicht zu ihren Merkmalen.

Meist gehören die Tiere keiner bestimmten Rasse an. Mit dem «World’s Ugliest Dog Contest» wollen die Verantwortlichen aufzeigen, wie wichtig es ist, sich für die Hunde einzusetzen und sie zu adoptieren.

1500 Dollar Preisgeld

Auch «Scamp the Tramp» wurde als Streuner auf der Strasse gefunden und aus einem Tierheim in Los Angeles gerettet. Dies schreibt seine Besitzerin auf der Website des Wettbewerbs.

Sein Anblick mit Knopfaugen und Strubbelfell hat ihm den Hauptpreis beim 31. Wettbewerb eingebracht. Seine Besitzerin gewinnt mit ihm einen Auftritt in der «Today»-Show und 1500 Dollar in bar. Weitere 1500 Dollar gehen als Spende an ein Tierheim.

(scl)