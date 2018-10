«Schlechte Wahlwerte liessen ihr keine Option»

In Deutschland endet eine Ära: Bundeskanzlerin Angela Merkel gab ihren Plan für einen schrittweisen Rückzug von ihren politischen Ämtern bekannt. Sie werde auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember nicht wieder für den Vorsitz kandidieren, bestätigte sie am Montag. Zudem werde ihre laufende Amtszeit als Kanzlerin ihre letzte sein. Es sei jetzt an der Zeit, «ein neues Kapitel aufzuschlagen».

Umfrage Wer soll Angela Merkel beerben? Friedrich Merz

Jens Spahn

Annegret Kramp-Karrenbauer

Wolfgang Schäuble

Armin Laschet

Daniel Günther

Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaft an der FU Berlin, schätzt die Folgen von Angela Merkels Entscheid ein:

Herr Faas, worin liegt der Hauptgrund für den Rückzug Merkels?

Es war eigentlich klar, dass dies die letzte Legislaturperiode Merkels sein würde. So etwas löst dann natürlich Erosionsprozesse aus. In Verbindung mit den schlechten Wahl- und Umfragewerten sah sie offenkundig jetzt keine andere Möglichkeit mehr, als zu reagieren.

Was bedeutet dies alles für die Grosse Koalition – ist Merkels Ankündigung die Rettung oder der Untergang?

Es macht das Leben der Grossen Koalition keineswegs einfacher. Der Satz des hessischen Wahlabends, man wolle jetzt zur Sacharbeit zurückkehren, ist jetzt schon Makulatur. Und wie sich eine neue Person in der Union positionieren und etablieren wird, ist auch unklar.

Was steckt hinter dem Entscheid Merkels, erst den Parteivorsitz, dann die Kanzlerschaft aufzugeben?

Ich sehe darin einen Versuch, den Prozess so geordnet wie möglich zu gestalten. Aber es ist auch gefährlich, denn immerhin hat Merkel bislang immer betont, dass beide Ämter aus ihrer Sicht in eine Hand gehören. Diesen Satz wird man ihr jetzt immer wieder vorhalten. Und es gibt eigentlich auch keinen starken Grund, warum sich ihre Sichtweise geändert haben sollte.

Verabschiedet sich die Bundeskanzlerin zum richtigen Zeitpunkt?

Für einen solchen Schritt den perfekten Zeitpunkt zu finden, ist extrem schwierig, genau das erleben wir ja gerade. Die Dynamiken, die damit verbunden sind, lassen sich letztlich nicht vollends kontrollieren.

Annegret Kramp-Karrenbauer gilt als Favoritin für den CDU-Vorsitz. Ist sie damit auch die Favoritin für die Kanzlerkandidatur?

Sie geht sicherlich mit einem Startvorteil in dieses Rennen, als Generalsekretärin geniesst sie auch in der Partei hohes Ansehen. Gleichwohl könnte ihr gerade jetzt die Nähe zu Merkel Probleme bereiten. Wenn sich die Lesart durchsetzt, dass der Kurs Merkels das Problem der jüngeren Vergangenheit gewesen ist, dann wird es für eine enge Vertraute von ihr damit natürlich schwerer.

(gux)