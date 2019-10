«Schweiz braucht gute Kontakte zu den Scheichs»

Seit einigen Tagen schon ist Bundespräsident Ueli Maurer mit Bankenvertretern in der Golfregion. Dabei traf er etwa den Finanz- und den Wirtschaftsminister der Vereinigten Arabischen Emirate und den König Saudiarabiens, Salman bin Abdul Aziz al-Saud. Und auch mit dem saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salman hat Maurer gesprochen: Die beiden hätten über «verschiedene Gebiete der Zusammenarbeit, insbesondere in den politischen und wirtschaftlichen Bereichen» geredet, wie die saudische Botschaft schrieb.

Vor allem für dieses Treffen gibt es Kritik von links und von Menschenrechtsorganisationen. SP-Nationalrat Fabian Molina sagt, Ueli Maurer sende mit seiner Reise ein völlig falsches Signal aus: «Bei der Reise geht es um knallharte Wirtschaftspolitik.» Die Schweiz mache sich mit der Teilnahme am Forum «Future Investment Initiative», bei dem es um die Unabhängigkeit Saudiarabiens vom Erdöl geht, zum «Wasserträger der islamistischen Diktatur», so Molina.

«Maurer hätte bin Salman nicht treffen dürfen»



Laut ihm spielen Menschenrechte in solchen Gesprächen nur eine Nebenrolle: «Solange Saudiarabien im Jemen einen völkerrechtswidrigen Krieg führt und die Ermordung Kashoggis nicht aufgearbeitet ist, hätte ein Bundespräsident den saudischen Kronprinzen nicht treffen dürfen.» So stehe die Schweiz in einer Reihe mit Russlands Wladimir Putin, der Muhammad bin Salman mit Handschlag begrüsst habe.

Für Alexandra Karle, Sprecherin von Amnesty International, entsteht der Eindruck, dass Maurer und damit die Schweiz nach einer Pietätsfrist wieder zum Normalbetrieb übergeht: «Dabei ist der Mord am Journalisten Jamal Khashoggi gerade einmal ein Jahr her, und die Mörder wurden nicht zur Rechenschaft gezogen, das Regime streitet nach wie vor jede Beteiligung ab.» Auch die Menschenrechtslage habe sich nicht verbessert. «Wir sind nicht grundsätzlich gegen die Reise, aber das wichtigste Thema müsste die Lage der Menschenrechte sein.»

«Golfregion für ganze Welt wichtig»



«Für die Schweiz, die in der obersten Liga des globalen Wirtschafts- und Finanzwesens mitspielt, sind gute Kontakte zu den Golfstaaten unverzichtbar», sagt dagegen FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann. Die Region sei für die ganze westliche Welt sehr wichtig. Einerseits wegen ihrer Ölvorkommen, andererseits seien die Golfstaaten wegen ihres grossen Wirtschaftsaufschwungs zu wichtigen Handelspartnern und Investoren geworden.

Dieser Besuch von Bundespräsident Maurer sei klar deklariert zur Pflege von wirtschaftlichen Beziehungen, so Portmann weiter: «Trotzdem muss es wieder Dialoge geben, in denen das Thema Menschenrechte stärker behandelt wird.» Dafür brauche es aber den richtigen Rahmen. Im Dilemma zwischen Menschenrechten und wirtschaftlicher Zusammenarbeit sei man in vielen Regionen, so der Unternehmer: «Das gibt es auch in Asien, Russland oder Lateinamerika. Man muss nicht so tun, als ob nur die Golfregion betroffen wäre.»