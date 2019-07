«Sea-Watch»-Kapitänin Rackete ist wieder frei

Die deutsche Kapitänin Carola Rackete kommt wieder frei. Die Ermittlungsrichterin von Agrigento auf Sizilien, Alessandra Vella, hob den Hausarrest gegen die 31-Jährige wieder auf, wie «Corriere della Sera» am Dienstagabend berichtete. Richterin Vella sagte, Racketes Verbrechen, Widerstand gegen einen Beamten geleistet zu haben, sei gerechtfertigt, da sie «zur Erfüllung ihrer Pflicht» gehandelt habe, nämlich Leben auf See zu retten.

Italiens Innenminister Matteo Salvini reagierte unerfreut auf Vellas Entscheid: Rackete solle wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit des Landes verwiesen werden. Sie gehöre ins Gefängnis, meinte Salvini.

Sea-Watch begrüsst die Entscheidung

Wie «La Repubblica» berichtet, dürfe sich Rackete nun auf italienischem Boden frei bewegen. Die Kapitänin stand seit Samstag unter Hausarrest. Sie wird allerdings am 9. Juli in Agrigent zu einer weiteren Vernehmung erwartet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und will den genauen Fortgang des Rettungseinsatzes untersuchen. Im schlimmsten Fall droht Rackete eine Haftstrafe.

«Wir sind erleichtert, dass unsere Kapitänin frei ist», erklärte Sea Watch am Dienstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter.

We are relieved our captain is free! ❤️🚀 There were no grounds to keep her arrested, as here only 'wrongdoing' was to enforce human rights on the Mediterranean and to take responsibility where none of the European governments did. #FreeCarola #FreeCarolaRackete #CarolaRackete