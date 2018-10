Trumps bizarrer Schirm-Moment

US-Präsident Trump flog am Wochenende mit seiner Air Force One nach Indianapolis. Das Wetter war schlecht, der Präsident stapfte mit einem Regenschirm bewaffnet die Gangway hoch und entledigt sich nach kurzem Zögern des Schirms. Aber nicht etwa, indem er ihn zusammenklappte, wie Sie im Video sehen.

Das blieb dem Social-Media-User nicht verborgen. Auf Twitter hagelte es Kommentare. Nicht wenige sahen in dem links liegengelassenen Schirm ein Sinnbild für das ganze Land, dem Trump ähnlich wenig Sorge trage.

the umbrella is America 🙃

Andere fühlten sich an eine andere Regenschirm-Episode erinnert, als der beschirmte US-Präsident seine Frau Melania buchstäblich im Regen stehen liess:

Didn't he pretty much do this with Melania already? 🤷🏿‍♂️ pic.twitter.com/pR1cbsJKSq