«Sie will den Vergewaltiger in Handschellen sehen»

Lucia hat vor einem Jahr Schreckliches erlebt: Mit elf Jahren wurde sie schwanger, nachdem der 66-jährige Partner ihrer Grossmutter sie mehrmals vergewaltigt hatte. Im staatlichen Spital in der nordargentinischen Provinz Tucumán weigerten sich die Ärzte jedoch, die Schwangerschaft zu unterbrechen – obwohl es dem Mädchen körperlich und psychisch sehr schlecht ging.

Schliesslich nahmen die Frauenärztin Cecilia Ousset und ihr Mann José Gijena einen Kaiserschnitt an Lucia vor. Das Baby kam mit 650 Gramm in der 23. Schwangerschaftswoche zur Welt und starb einige Tage später. 20 Minuten hat mit Cecilia Ousset gesprochen und gefragt, wie es Lucia heute geht.

Es ist ein Jahr her, seit Sie Lucia behandelt haben. Was ist in der Zwischenzeit passiert?

Sehr viel. Das Wichtigste ist, dass ihr Vergewaltiger hinter Gitter ist. Eliseo Amaya wurde vor einigen Wochen zu 18 Jahren Haft verurteilt. Das ist ein grosser Erfolg für die argentinische Justiz, denn hätte der Prozess nicht rechtzeitig begonnen, wäre Amaya aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Wie war die Reaktion von Lucias Familie auf das Urteil?

Die Staatsanwaltschaft forderte zwar die maximale Strafe von 20 Jahren, aber die Familie ist mit einer Strafe von 18 Jahren auch zufrieden. Amaya ist jetzt 67 Jahre alt. In drei Jahren darf er aus Altersgründen Hausarrest beantragen, dann schauen wir weiter.

Weiss Lucia davon?

Oh ja! Die Strafe sieht sie als eine Art Genugtuung. Sie wusste, dass ihre Mutter und ich beim Prozess dabei sein würden, also bat sie uns, ein Foto von Amaya zu machen, wie er in Handschellen abtransportiert wird. So wie in den Filmen. Aber in Wirklichkeit passiert das ja nicht. Als ich einer Polizistin im Gerichtssaal davon erzählte, sagte sie zu mir, sie würde Lucia diesen Gefallen tun. Fotografieren ist eigentlich auch nicht erlaubt, aber auch hier drückte die Beamtin ein Auge zu. Nach der Urteilsverkündung legte sie Amaya Handschellen an, und ich machte rasch das Bild. Ein männlicher Polizist, der mich beobachtete, wollte mir dann das Handy wegnehmen, aber schliesslich konnten wir ihm klarmachen, wie wichtig das Foto für Lucia war.

Und wie hat Lucia reagiert, als sie es sah?

Sie sagte zu mir, dass sie jetzt endlich friedlich schlafen könne.

Wo ist Lucia heute?

Sie wohnt immer noch bei ihrer Tante. Sie sollte aber jetzt zusammen mit ihren Schwestern zurück zur Mutter. Der Richter ordnete der Regierung der Provinz Tucumán an, dass der Familie als Entschädigung ein möbliertes Haus in einer neuen Nachbarschaft zusteht. Die Mutter muss auch eine fixe Arbeitsstelle bekommen. Leider ist keines dieser zwei Dinge bislang erfüllt.

Will Lucia zurück zur Mutter?

Ja, die beiden haben eine wunderschöne Beziehung. Lucia ist momentan etwas beunruhigt, weil sie nicht weiss, in welche Schule sie jetzt gehen wird. Solange sie keinen Wohnort hat, wird sie auch nicht eingeschult. Dabei freute sie sich so auf den Schulanfang nächste Woche. Sie ist jetzt zwölf und kommt in die 1. Sekundarschule.

Wie ist Lucias Leben? Hat sie Freundinnen?

Lucia ist wieder ein glückliches Kind, das viel lacht. Sie macht weiterhin ihre Psychotherapie. Wichtig war vor allem, dass an dem Ort, wo sie derzeit wohnt, sie niemand kennt. Ihre neuen Freundinnen wissen nicht, dass sie Lucia ist. Der Schutz ihrer Identität hat in diesem Fall wunderbar funktioniert.

Was macht sie im Alltag?

Sie tanzt gern. Sie fährt auch jeden Tag mit den Rollerblades, die ich ihr zu Weihnachten geschenkt habe.

Sieht sie ihre Grossmutter noch?

Nein! Sie hassen sich gegenseitig. Die Grossmutter wirft Lucia vor, dass sie ihr Leben ruiniert hat, denn die Frau lebte von dem Geld, das Amaya verdiente. Auch Lucias Mutter hat jeglichen Kontakt zu ihrer eigenen Mutter abgebrochen, die Grossmutter ist nicht mehr Teil der Familie.

Wie sehen Sie Lucias Fortschritte bei der Psychotherapie? Hat sie etwas von dem, was passiert ist, vergessen können?

Das Ziel der Therapie ist nicht, dass Lucia das Geschehene vergisst. Im Gegenteil. Das Ziel ist, dass sie geheilt wird von diesem Schmerz und ein neues Leben aufbauen kann. Leider erfüllt der Staat seinen Part nicht so, wie er sollte. Dass Lucias Mutter ihr Haus noch nicht bekommen hat, ist eine neue Verletzung von Lucias Rechten. Genauso, als die Gesundheitsbehörden nicht zuliessen, dass sie nach einer Vergewaltigung abtreibt.

In diesen Tagen wird in den lokalen Medien wieder vermehrt über sie berichtet. Wie ist das für Lucia?

Sie liest alle Zeitungsberichte und schaut die TV-Sendungen, in denen es um ihren Fall geht. Manchmal ist sie sogar beleidigt, dass sie immer Lucia genannt wird. Am liebsten würde sie ihren echten Namen verraten und allen erzählen, was sie durchgemacht hat. Lucia ist zum Glück ein starker Mensch geworden.