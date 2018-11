Trump feiert sich selbst als «the magic man»

Für Bescheidenheit ist der US-Präsident nicht gerade bekannt. So überrascht es wenig, dass er nach einem ersten Kommentar zum Wahlresultat – «ein riesiger Erfolg» – nachlegt. Twitter-Fan Donald Trump lobt sich selber und bedient sich dafür eines Zitats des konservativen Kommentators Ben Stein. Dieser nennt den Präsidenten einen «magic man», einen Zauberkünstler, schreibt, «diesem Typen fliesst Magie aus den Ohren».

“There’s only been 5 times in the last 105 years that an incumbent President has won seats in the Senate in the off year election. Mr. Trump has magic about him. This guy has magic coming out of his ears. He is an astonishing vote getter & campaigner. The Republicans are.........