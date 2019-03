«Wer sortiert die Schweizer Konfetti?»

Konfetti in Pink neben solchen in Gelb und Blau – und alle schön nach Grösse sortiert: Als eine deutsche Touristin aus dem Allgäu im Manor das Konfetti-Angebot entdeckte, traute sie ihren Augen kaum. Ihr Bild gelangte auf Twitter:

Er weiss, wer das war – und mit wie viel Anstrengung die Feinarbeit verbunden war:

Marianne Binder, Präsidentin der CVP Kanton Aargau und Ständeratskandidatin, schaltet sich in die Diskussion ein:

Liegt an unserer vielfältigen Schweizer Parteienlandschaft. Entscheidend, mit welcher Farbe man wirft. Gruss aus dem Wahlkampf.

29,90SFR für geschnipseltes Papier? ... Macht's gut Leute, ich werd Konfettiverkäufer in dr Schwyz 😂

Selbstverständlich gibt es einen guten Grund für das farblich getrennte Angebot in der Schweiz:

Aber der Sinn dahinter ist wichtig: man will verhindern, dass Leute auf der Strasse Konfetti aufsammeln, in dem zum Beispiel Glasscherben drin sind und es dann wieder verkaufen beziehungsweise wieder werfen. So weiss man immer, dass er «sauber» und «ungefährlich» ist.