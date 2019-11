«Wie Sie sehen, ist ‹Charlie› am Leben»

Redaktionsleiter Riss sagte am Samstag auf einer Diskussionsveranstaltung des Weltforums für Demokratie in der Strassburger Oper, das Satiremagazin «Charlie Hebdo» habe «ihre Vitalität und Dynamik wiedererlangt». Erstmals seit dem Anschlag auf die französische Zeitung vor fast fünf Jahren ist die Redaktion wieder öffentlich aufgetreten.

Zuvor waren die Mitarbeiter des Blattes unter grossem Applaus und Bravo-Rufen von den Zuschauern empfangen worden. Die Redaktion nutzte den Auftritt, um das zu tun, was sie am besten kann: mit beissendem Humor punkten.

Les membres de #CharlieHebdo arrivent sur la scène de l'Opera de @strasbourg en ouverture du Off du Forum mondial de la démocratie, arrivée sous les applaudissements très nourris du public. Première apparition publique de la redaction depuis l'attentat de 2015. pic.twitter.com/FG4JWidypx — France Bleu Alsace (@bleualsace) November 2, 2019

So zeigte eine Zeichnung von Philippe Vuillemin einen Zirkusdirektor, beschriftet mit den Worten «Und zum ersten Mal in einem Stück, die Redaktion von ‹Charlie Hebdo› in Strassburg!» Redaktionschef Riss versicherte: «Wie Sie sehen, lebt Charlie mit einem jungen und erneuerten Team weiter.»

In drei Diskussionsrunden ging es um Themen wie «Zensur und Bedrohungen» und den 50. Jahrestag der Gründung von «Charlie Hebdo» im kommenden Jahr. Riss hatte der Nachrichtenagentur AFP vor der Veranstaltung gesagt, Satire sei immer noch ein «Kampf». «Humor ist vielen Menschen suspekt», sagte er.

Fünf Jahre seit Anschlag vergangen

Am 7. Januar jährt sich zum fünften Mal der islamistische Anschlag auf «Charlie Hebdo», bei dem zwölf Menschen getötet wurden - darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs.

Der Auftritt der Redakteure und Zeichner in Strassburg fand deshalb unter besonders strengen Sicherheitsvorkehrungen statt: Die Mitglieder von «Charlie Hebdo» bekamen Polizeischutz, die Türen der Oper öffneten wegen der umfangreichen Kontrollen bereits zwei Stunden vor Diskussionsbeginn. «Die Angriffe waren ein absoluter Schock. Also mussten wir kommen, einfach aus Sympathie, aus Empathie», erklärte eine der Zuschauerinnen.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des Weltforums für Demokratie statt, das offiziell vom 6. bis 8. November vom Europarat in der elsässischen Hauptstadt unter dem Motto «Information: Demokratie in Gefahr?» veranstaltet wird.

(sda)