«Wie kann ein Mensch so viel Hass in sich finden»

Der Schock nach dem Fünffach-Mord in Kitzbühel sitzt tief. Ein 25-jähriger Mann tötete in der Nacht auf Sonntag seine Ex-Freundin, ihre Familie und ihren neuen Partner. Der Mann stellte sich daraufhin mit den Worten «Ich habe fünf Menschen getötet» der Polizei.

Der alte und neue Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigt sich auf Twitter schockiert und fragt sich, wie ein Mensch so viel Hass in sich finden könne.

Ich bin geschockt von der grausamen Tat in #Kitzbühel. Es macht einen fassungslos, wie ein Mensch so viel Hass in sich finden kann, um so zu handeln. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Opfer.