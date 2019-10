Maurer bei den Saudis – jetzt hagelt es Kritik

Es ist viel Politprominenz, die Bundespräsident Ueli Maurer auf der Arabischen Halbinsel trifft: Am Wochenende waren es der Ministerpräsident und der Finanzminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Am Montag dann traf er die saudischen Wirtschafts-, Handels- und Finanzminister, mit denen er den «bilateralen finanzpolitischen Dialog» eröffnete, wie das Finanzdepartement (EFD) schrieb.

Und auch beim saudischen König Salman bin Abdul Aziz al-Saud und dem Kronprinzen Muhammad bin Salman war er eingeladen: «Verschiedene Gebiete der Zusammenarbeit, insbesondere in den politischen und wirtschaftlichen Bereichen» hätten Maurer und bin Salman besprochen, schreibt die saudische Botschaft in Bern. Im Netz kursieren viele Fotos, die den Bundespräsidenten mit hochrangigen Vertretern der Golfstaaten zeigen.

Der #Kronprinz SKH Prinz #Mohammad Bin #Salman empfing in seinem Büro heute den #Schweizerischen #Bundespräsidenten S. E. Ueli #Maurer . Dabei wurden verschiedene Giebiete der Zusammenarbeit, insbesondere in den politischen und wirtschaftlichen Bereichen, erörtert. #SaudiArabia pic.twitter.com/Yf2tJylyOV

«Es geht immer nur ums Geld»



Die Reise sorgt für Kritik: «Ein Jahr nach dem grausamen Mord an Journalist Jamal Kashoggi reist Bundespräsident Maurer nach Saudiarabien. Im Schlepptau ist eine Finanzdelegation. Wie stehts mit den Menschenrechten?», fragt etwa Amnesty International.

Und Satiriker Viktor Giaccobo schreibt ironisch, es sei gut, dass Maurer mit Bankenvertretern reist: «Sollte er von bin Salmans Folterknechten bedroht werden, bekäme er Schutz von der schlagkräftigen Kampftruppe der Credit-Suisse-Topmanager unter dem Kommando von Aloys Hirzel!» Hintergrund ist ein Streit Anfang Oktober zwischen dem CEO der CS Schweiz, Thomas Gottstein, und PR-Berater Hirzel. Dieser hatte jahrelang für die CS gearbeitet und schlug sich in der Affäre um UBS-Banker Iqbal Khan auf dessen Seite.

Ueli Maurer va en Arabie Saoudite parce que le Conseil Fédéral n’a plus aucune morale, sinon le fric, le fric et encore le fric. Pauvre Suisse riche économiquement et pauvre moralement.