Seit das Örtchen mit seinen 1200 Einwohnern unter Quarantäne steht, gleicht Bertonico einer Geisterstadt, das öffentliche Leben ist zum Erliegen gekommen. Autohändler Deran (27) hat Fotos von den menschenleeren Strassen geschossen. «Es gibt nichts mehr in den Läden oder Bars in Bertonico», erzählt der 27-Jährige.

20 Minuten trifft ihn an den Absperrungen wenige hundert Meter vom Stadtrand entfernt. Weiter darf er sich nicht mehr aus dem Ort entfernen. Hier stehen die Carabinieri und kontrollieren sämtlichen Verkehr, weisen die Fussgänger an, wieder zurück ins Dorf zu gehen. «Wir dürfen uns nur in der roten Zone bewegen, für Dinge wie Zigaretten sind wir auf die Unterstützung von Freunden und Familie angewiesen, die ausserhalb der Quarantäne leben.»

«Es wird mindestens noch einen Monat dauern»

In Bertonico selber tragen die Menschen laut Deran alle Atemschutzmasken. Er selber hält das für übertrieben. «Wenn das Virus hier ist, habe ich es wohl so oder so schon. Für mich wird viel zu viel Theater um das Ganze gemacht.» Wie lange die Stadt noch abgeriegelt bleibt, weiss er nicht: «Die Behörden sagen zwei Wochen, ich denke aber, dass es mindestens noch einen Monat dauern wird, bis wir uns wieder frei bewegen können.»



Der 27-jährige Deran ist Autohändler und darf wegen des Coronavirus die rote Zone in Norditalien derzeit nicht verlassen. (Video: 20 Minuten)



Wie lange es effektiv dauern wird, kann auch Fabio Palladino, Polizeikommandant von Lodi, nicht sagen. Er versucht zu beruhigen: «Wir haben die Situation unter Kontrolle, alle tragen Atemschutzmasken und niemand darf die Quarantäne-Gebiete verlassen.»

Familien versorgen Eingeschlossene

Trotz seiner Versicherung: 20 Minuten erlebt an der Grenze zur roten Quarantänezone ein komplett anderes Bild: Hier herrscht ein reges Treiben. Menschen kommen und gehen, treffen sich mit Freunden und Verwandten, die die Stadt nicht verlassen dürfen. Lebensmittel werden ausgetauscht, nur die wenigsten tragen Atemschutzmasken. Es kommt zum regen Austausch auch über die Absperrung hinweg. Zwei Polizisten beobachten das Geschehen, greifen aber nicht ein.

Immer wieder rasen Krankenwagen mit Blaulicht vorbei. Am Steuer sitzen Notärzte in weissen Ganzkörper-Schutzanzügen und Atemschutzmasken. Die Mehrheit dieser Ambulanzfahrzeuge fährt in Richtung Lodi. Dort befindet sich eines der grösseren Krankenhäuser der Region. Hier wurde eine Quarantäne-Abteilung eingerichtet, wie Polizeichef Palladino bestätigt.

Behörden vergrössern Quarantänezone

Das Spital in Godogno wurde derweil geschlossen. Hier wurde der erste italienische Patient mit dem Coronavirus behandelt. Es handelt sich dabei aber nicht um «Patient 0», wie ursprünglich vermutet wurde. Die Ursache für die Epidemie in Italien bleibt damit unklar.

Diese breitet sich weiter aus: Am Montagmorgen wurde der Radius des Quarantänegebiets rund um Godogno vergrössert. Schon zehn Kilometer vor der Gemeindegrenze lassen die Polizisten niemanden mehr rein oder raus. Wer dennoch reingeht, bleibt mindestens zwei Wochen in der Sperrzone gefangen. Widersetzt sich jemand dieser Anordnung, muss er mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen.