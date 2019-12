«Zum Fliehen ist es jetzt zu spät»

Behörden im australischen Bundesstaat Victoria haben Touristen gewarnt, bis 9 Uhr morgens die Region um East Gippsland östlich von Melbourne verlassen zu haben. Doch viele weigerten sich fliehen. Nun heisst es auf der Twitter-Seite von Victoria Emergency: «Verstecken Sie sich sofort im Innern von Gebäuden. Dort ist es am sichersten. Zum Fliehen ist es zu spät.»

Video Dichter Rauch in Sydney

Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

EMERGENCY WARNING - BUSHFIRE

Incident Location: 5Km N Of Suggan Buggan



This Emergency Warning is being issued for Suggan Buggan.



The safest option is to take shelter indoors immediately. It is too late to leave.



More details at https://t.co/pYoqBdHRQj pic.twitter.com/HzhflWXO5t — VicEmergency (@vicemergency) December 30, 2019

Das Feuer bedrohe Häuser und Leben. «Sie sind in Gefahr und müssen unverzüglich handeln, um zu überleben», heisst es von den Behörden weiter.

Die Katastrophenschutzbehörde rechnete für Montag mit Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius, starken Winden aus wechselnden Richtungen und Gewitter. Dadurch erhöhe sich die Brandgefahr. Besonders betroffen ist die Region East Gippsland, wo es schon am Sonntag grossflächig brannte.

Die Situation im Nachbar-Bundesstaat New South Wales ist die Situation ebenfalls noch nicht unter Kontrolle:

At 12pm, 97 fires are burning across NSW with 43 yet to be contained. With high temperatures and strong winds forecast for today and tomorrow, visibility is yet again low across some firegrounds. Talk to your family and friends about what your plan will be if threatened by fire. pic.twitter.com/dpmAESdWwd — NSW RFS (@NSWRFS) December 30, 2019

Neujahrs-Feuerwerk in Sydney findet statt



Ein jährliches Musik-Festival, das in der betroffenen Gegend rund um den Ort Lorne an der Great Ocean Road über den Jahreswechsel stattfinden sollte, wurde am Sonntagmorgen abgesagt. Rund 9000 Besucher hielten sich bereits auf dem Gelände auf und mussten abreisen.

Auch im Bundesstaat New South Wales werde für Silvester mit extrem hohen Temperaturen und einer steigenden Brandgefahr gerechnet. Wie australische Medien berichten, will Australiens Millionen-Metropole Sydney ungeachtet der seit Wochen wütenden Buschbrände den Jahreswechsel auch in diesem Jahr mit dem traditionellen Riesen-Feuerwerk feiern.

Die Stadtverwaltung der Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales habe sich über eine Petition mit 260'000 Unterschriften hinweggesetzt, die sich gegen das Spektakel ausspreche und die die Finanzmittel für das Feuerwerk stattdessen zur Bekämpfung der Brände einsetzen wolle.

Entschädigung für Feuerwehrleute



Unter dem politischen Druck erklärte die Regierung, sie werde die freiwilligen Feuerwehrleute für Einkommensverluste entschädigen, da die diesjährige Buschfeuersaison arbeitsintensiver sei. Premierminister Scott Morrison sagte, dass Zahlungen von bis zu 6000 australischen Dollar (rund 4100 Franken) für Berechtigte zur Verfügung stehen würden, die mehr als 10 Tage im Einsatz verbracht hätten.

Die Buschfeuer wüten seit September in fünf Bundesstaaten Australiens. Bislang wurden mehr als vier Millionen Hektar Land zerstört. Acht Menschen kamen im Zusammenhang mit den Bränden ums Leben.

(reuters/roy/sda)