Über 160 Tote bei Überschwemmungen

Örtliche Medien berichteten von noch höheren Opferzahlen, zudem würden tausende Menschen noch auf Hilfe warten. Der örtliche Regierungschef Pinarayi Vijayan warnte vor neuen starken Regenfällen.

Mehr als 150'000 Menschen wurden durch die starken Monsunregenfälle obdachlos, für sie wurden rund 1300 Notunterkünfte bereitgestellt.

Indiens Premierminister Narendra Modi kündigte im Kurzbotschaftendienst Twitter an, es seien weitere Soldaten und Rettungskräfte in den Bundesstaat entsandt worden. Er wolle sich am Freitagabend ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Der wegen seiner Traumstrände und malerischen Teeplantagen bei Touristen beliebte Bundesstaat leidet in diesem Jahr unter besonders heftigen Monsunregenfällen. Aber auch andere Bundesstaaten, darunter Karnataka nördlich von Kerala sowie Madhya Pradesh im Landesinneren, sind betroffen.

(gux/afp)