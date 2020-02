Öl-Tankzug entgleist und fängt Feuer

In der Nähe der kanadischen Ortschaft Guernsey in der Region Saskatchewan ist am Donnerstagmorgen ein Zug entgleist, der offenbar Öl und Gas transportierte. Zwischen 25 und 30 Waggons lagen gekippt auf den Geleisen, einige von ihnen fingen Feuer. Auf Drohnenbildern waren schwarze Rauchwolken zu sehen.



Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen. Augenzeuge Kyle Brown erzählte dem Sender CBC, wie er auf der Autobahn fuhr, als er aus seinem Auto plötzlich sah, wie ein Feuerball in die Luft schoss. «Es sah aus wie im Kriegsgebiet», sagte der Mann.

Bisher gibt es keine Berichte über Verletzte. Die Bewohner von Guernsey wurden sicherheitshalber evakuiert. Der kanadische Bundesverkehrsminister Marc Garneau forderte zudem alle Züge mit gefährlichen Gütern auf, langsamer zu fahren.

I can see flames and crumpled rail cars beneath the plume of black smoke pic.twitter.com/l8irDbxgJk — Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020

Another view of the fire from the west side pic.twitter.com/R0bXlstvMZ — Alicia Bridges (@aliciaebridges) February 6, 2020

(kle)